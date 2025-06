Halálbüntetés: Magyarországon nincs, de sokak szerint lenne rá igény

De nemcsak nálunk vetődik fel ez a kérdés időről-időre, hanem – elsősorban – a polgári demokratikus berendezkedésű államok gyakorlatilag mindegyikében, különösen akkor, ha valahol rendkívül súlyos bűncselekmény történik. Ilyenkor hatalmas a társadalom felháborodása, sokan – többnyire érthető okokból –

bosszúért kiáltanak és csak akkor éreznék úgy, hogy megtörtént az „igazság szolgáltatása”, ha elvennék az elkövető életét.

A politikusok egy – bár kisebbik – része szerte a világon egyetért ezzel a büntetési nemmel, és ők olykor hangot is adnak a véleményüknek, annak ellenére is, hogy ezt számos nemzetközi egyezmény tiltja. Erre jó példa Szerbia esete is, ahol tavaly Aleksandar Vucic szerb elnök is felmelegítette a témát, bár tisztában van vele, ha országát be akarja léptetni az Európai Unióba, erről az ötletéről le kell tennie.

Magyarországon sem Lázár az egyetlen politikus, közszereplő aki az elmúlt évtizedekben – mióta az Alkotmánybíróság 1990 végén eltörölte a halálbüntetést, mondván, a büntető törvénykönyv erre vonatkozó rendelkezései az élethez és az emberi méltósághoz való jog lényeges tartalma korlátozásának tilalmába ütköznek –, támogatta vagy legalábbis megfontolandónak tartotta a legszigorúbb büntetés visszaállítását a legbrutálisabb emberölések esetében.

Talán a legegyértelműbben Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke állt ki mellette, aki például beleíratta a párt 1998-as választási programjába is,

a gyakran populista húrokon játszó MSZP-s Horn Gyula is eljátszadozott a gondolattal, de az őt megelőző miniszterelnök Boross Péter sem utasította el a halálbüntetést, sőt.

Orbán Viktor is megszólal időnként, főleg, ha a társadalmat nagyon megrázó bűncselekmény történik. Ilyen volt többek között a nyolc áldozattal járó móri bankrablás vagy a kaposvári trafikos meggyilkolása. Szerinte a kérdést napirenden kell tartani, s bár ő az élet pártján áll, ha csak a halálbüntetés bevezetésével lehet megvédeni az ártatlan embereket, akkor ezt meg kell tenni, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy a nemzetközi egyezmények ezt nem engedik meg.