Fodor Gábor kőkeményen nekiment a Tisza Pártnak: „Ez ilyen formában semmi jót nem ígér a jövőre nézve”

Az Indexnek nyilatkozott Fodor Gábor jogász, egykori miniszter, liberális politikus, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.

Emlékeztettek: több felmérés szerint is a Tisza Párt támogatottsága már megelőzi a kormánypártokét. Legutóbb a Medián mérte úgy, hogy a teljes népesség körében tíz, a biztos pártválasztók között pedig tizenöt százalékos előnye van Magyar Péteréknek a Fidesz–KDNP-vel szemben.

A kormánypártok vitatják a közvélemény-kutatások hitelességét, és azzal vádolják a kutatócégeket, hogy összejátszanak a Tisza Párttal, írják. Fodor Gábor szerint olyan világban élünk, ahol a közvélemény-kutatások is tartogathatnak meglepetéseket.

Még ha van is igazság abban, hogy manipulációra is használhatók, ő maga nem állítaná, hogy ne lenne érdemes komolyan venni a felméréseket, de vakon sem szabad követni őket.

Arra a felvetésre, hogy a közvélemény-kutatások alkalmasak lehetnek a választók befolyásolására, Fodor Gábor úgy reagált: „Ez valóban így van.

Akit győztesnek mutatnak, azt ezzel erősítik.

Ismerjük a győzteshez húzás jelenségét – és a gyakorlat is alátámasztja ezt. Amikor a választás után megkérdezik az embereket, érdekes módon sokkal többen állítják, hogy a győztesre szavaztak, mint ahányan valójában megtették. Ez azt jelzi, hogy sokan már néhány héttel később is másként emlékeznek a saját döntésükre – miután tisztában vannak a végeredménnyel. Ez is azt mutatja, hogy a közvélemény-kutatások képesek befolyásolni az emberek gondolkodását”.