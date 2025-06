Ellátogatott az amerikai sztárinfluenszer a magyar határra és elámult: No lám, így is lehet ezt

Ezúttal a magyar határvédelmet mutatta be filmjében Mario Nawfal. A videóban Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője mutatja be, hogyan működik a fizikai és jogi határzár és azt is, hogy ez a többszintű védelem valóban megakadályozza lassan tíz éve, hogy illegális bevándorlók érkezzenek az országba. Az elemző kiemelte, hogy Magyarország az Európai Unió legtöbb országához képest nagyobb felelősséget vállal, mivel az unió külső határát védi. Éppen ezért fontos a Szerbiával kötött stratégiai megállapodás is, amely a szerb és a magyar határőrök közös járőrözését teszi lehetővé, ezáltal az illegális bevándorlók hatékonyabb feltartóztatását.

A migránsok elsősorban a kerítés megrongálásával próbálnak bejutni hazánk területére, ám ilyen esetben a kamerarendszernek és az erre a célra beszerzett drónoknak köszönhetően a határvadász egységek egyből képesek reagálni és megállítani a behatolókat. A szakértő kiemelte, a megelőzés a leghatékonyabb módszer, mivel azokat az illegális bevándorlókat, akik már mélyebben bejutottak az ország területére, sokkal nehezebb elkapni.

A műsorban szóba került az Európai Unió és Brüsszel hozzáállása is az illegális bevándorláshoz. Elhangzik, hogy az EU folyamatosan elmarasztalja hazánkat és nem járult hozzá a határvédelem költségeihez. Ezzel szemben a balti államokban, vagy Finnországban elismerik a határkerítés fontosságát, ám csak azért, mert az orosz fenyegetésre hivatkozva építenek fizikai határzárat ezek az országok.

Az adásból kiderült az is, hogy csak a szuverenista országoknak volt fontos a 2015-ben induló nagy migrációs hullám kezdetétől a határvédelem, amelynek köszönhetően Közép-Európának sikerült elkerülnie az illegális bevándorlás miatt megnövekedett bűnözést és a térség országaiban az iszlamista hátterű terrortámadásoktól sem kell tartani.

A videót ide kattintva lehet megtekinteni.