Durván mellélőtt a Magyar Narancs szerzője Pogány Induló koncertjéről írt cikkével – az előadó menedzsere tette helyre

A Békés vármegyei Gyula városában nemrég tartották meg a nagy múltra visszatekintő diákünnepeket, az EDÜ-t, melynek egyik sztárfellépője Pogány Induló volt.

A rendezvény után Görgényi Ernő, a város polgármestere arról írt Facebook-oldalán, hogy „nem csupán sikeres, de tanulságos is volt az idei EDÜ. Tapasztalhattuk, hogy ma már az a kérdés is az eddig megszokottnál is jobban átpolitizálódott, hogy kik lépnek fel az esti koncerteken”.

„Véget ért a XXXI. EDÜ. Több, mint 500 diák indult a tehetségkutató versenyeken és több ezer látogató vett részt az esti fesztivál programokon. Gratulálok és hálás köszönetet mondok a szervezőbizottságnak, a szervezőmunkát végző felnőtteknek és diákoknak, az őket segítő fiataloknak és Alt Norbert alpolgármesternek.

Nem csupán sikeres, de tanulságos is volt az idei EDÜ. Tapasztalhattuk, hogy ma már az a kérdés is az eddig megszokottnál is jobban átpolitizálódott, hogy kik lépnek fel az esti koncerteken.

Az nem volt újdonság, hogy a globalista média néhány propagandistája csak pártpolitikai dimenzióban tudott írni az eseményről. Azt azonban aggasztónak érzem, hogy a nemzeti oldalról kritikákat kapott a rendezvény azért, mert szombat este egy Pogány Induló nevű fellépő adott koncertet. Az ilyesfajta bírálat eddig a globalisták részéről volt szokásban.

Akkor most szögezzük le: Gyulán az lép fel, az ad elő, akire a közönségnek igénye van. Nem politikai alapon kerülnek kiválasztásra a zenekarok és más előadók.

Amióta polgármester vagyok, fellépett itt a Quimby, Péterffy Bori, Azahriah és számos más ellenzéki beállítottságú, hovatovább betegesen kormány- és Fidesz-gyűlölő zenekar és előadó. Nem a politikai nézeteik miatt kaptak meghívást ide, hanem azért, mert van olyan közönség, amelyik őket kedveli.

Sokféle világnézetű ember él ebben a városban. Éppen ezért politikai nézeteik miatt fel sem merül, hogy mellőzzünk egy előadót. Ha például megnézzük, hogy az elmúlt másfél évtizedben kiket hívott meg a városi könyvtár könyvbemutatóra, író-olvasó találkozóra, akkor biztosan nem állíthatja senki, hogy az ún. balliberális szerzők alulreprezentáltak voltak, sőt! A Gyulai Várszínház pedig arról híres, hogy csak és kizárólag az esztétikai minőség alapján válogat, sosem politikai alapon. Nem véletlenül választotta az Index a Gyulai Várszínház 2024. nyári évadának programja kapcsán ezt a hangzatos címet: »Mácsai Pál, Mucsi Zoltán és Udvaros Dorottya is ugyanabba a városba igyekszik«. Az ugye megvan mindenkinek, hogy mindhárom színész erősen ellenzéki beállítottságú?

Gyulán mindenki felléphet, minden műfajban, ha van rá igény, van iránta érdeklődés. Ez így volt az elmúlt 15 évben, mégha volt is két stand up-os előadó, akik azzal a hazugsággal teremtettek maguknak ingyen reklámot a globalista médiában, hogy nem léphettek fel városunkban. Persze, persze, diktatúra van, mint tudjuk…

Na de azoknak a kedves jobboldali embereknek, barátaimnak, akik szerint például egy Pogány Induló nevű előadót nem kellene meghívni a nézetei miatt, ajánlom a figyelmébe a magyar rocktörténet hetvenes- és nyolcvanas évekbeli fejezeteit. Emlékeznek rá, hogy a Beatricét, a P. Mobilt és a Hobo Blues Bandet számos megyéből kitiltotta a helyi pártszervezet? És mit értek el vele az elvtársak? Nekem például ma, 2025-ben is a kedvenceim közé tartoznak ezek a régi bandák és ma is népes közönség előtt lépnek fel, immár Kossuth-díjjal és más állami kitüntetésekkel a »zsebükben«. Szóval nem ajánlom senkinek, hogy politikai alapon akarja megszabni, hogy valaki valahol felléphet-e. Az a 70-es, 80-as évek agitprop szellemisége, amihez nem szabad visszatérni. Azt pedig különösen károsnak tartom, hogy ha egy kormánybiztos elítél egy zenei előadót, mert ezzel legfeljebb az előadó népszerűségét tudja növelni. Vagy ez lenne a titkos cél?”

Megszólalt Pogány Induló menedzsere is

A történtekre Pogány induló menedzsere is reagált Instagram-oldalán. Leszögezte, hogy

a Magyar Narancs cikkében foglaltak nem feleltek meg a valóságnak.

A helyreigazításban kiemelte, hogy „a cikkben leírt, Marcinak tulajdonított mondatok ki lettek forgatva”.

Sem az EDÜ szervezői, sem a főszervező nem kértek, illetve fogalmaztak meg semmilyen tartalmi elvárást a koncerttel kapcsolatban,

hiszen ez nem is lehet opció egy nyilvános fellépés esetében” – húzta alá.

A menedzser végül köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a koncerten.

A fiatal rapper, Pogány Induló mostanság többször is azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a koncertjein hangot adott annak a véleményének, hogy „sz*rik” az új törvényre és rendelkezésekre, amelyek a kábítószer-kereskedelem ellen lépnek fel. Emiatt Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos is megszólította. Horváth azt üzente neki, hogy, „aki visszaél a népszerűséggel, és drogmarketingre használja, az kárt okoz és bűnt követ el, mert egy roncs élet felé tereli a fiatalokat”.

