Döntöttek Magyar Péterék: mostmár Kulja Andrásnak is ideje kritizálnia mindent, amit korábban dicsért

Június 23-án az ATV-n vitázik majd Takács Péter egészségügyi államtitkár Kulja András, tiszás EP-képviselővel a magyar egészségügyről.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Tisza Párt orvosi végzettségű európai parlamenti képviselője a közösségi médiában többször vitára hívta a kormány szakpolitikusát, ám végül ő volt az, aki sorozatosan kitért a lehetőség elől.

Kulja András és a hazai egészségügy érdemeinek elismerése

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: három évvel ezelőtt, a COVID-járvány alatti tapasztalatairól mesélve a TheVR Gaming+ YouTube-csatornán például Kulja András még így áradozott az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térről (EESZT):

A világ élvonalában járunk ezzel, hogy ilyen e-egészségügyi rendszerünk van. Ez például rendkívül nagy segítség volt a COVID alatti ellátásban.”

Külön pozitívumként emelte ki, hogy a rendszer bárhol, bármikor kereshető, az adatok bármilyen szempont szerint szűrhetőek, és még a magánszolgáltatóknál végzett vizsgálatok eredményeihez is hozzáférnek az arra jogosult szakorvosok. De még azt is meg tudják nézni benne, hogy a beteg tényleg kiváltotta-e a gyógyszereit. Ezen felül még a régebben jellemző papírtúltengést is kiküszöböli a rendszerből.

Kulja annyira elégedett volt a rendszerrel, hogy még egy spanyolországi nyári egyetemen is ezzel dicsekedett a külföldi kollégáknak.

Két évvel ezelőtt a Retro Rádiónak nyilatkozva a következőket mondta arról, miért érezhetik a betegek úgy, hogy adott esetben túl sokat kell várakozni egy-egy vizsgálatra.