„Olvassák ezt a nevetséges mesét, és a megfelelő hatás kedvéért a Gryllus testvérek által komponált Magyar népmesék sorozat főcímdalát képzeljék hozzá aláfestésnek:

»(…) Elindultam délelőtt az ATV-be ÖT-özni. A hármas metrón odalépett hozzám egy középkorú férfi, hogy jé, az ismert emberek is utaznak tömegközlekedéssel. Hát, ja, nem is keveset. Aztán az Ecseri úti metrókijáratnál megszólított egy hölgy, hogy nagyon szereti a műsorainkat. Kicsit beszélgettem vele – siettem a stúdióba –, ő is köszönte a munkánkat, egyébként megemlítette, hogy kirúgták, mert tiszás lett. (…) Viszont ahogy leszálltam, a villamosvezető vigyorogva integetett. Forgatás után haza, aztán átmentem a Rossmannba, mert az ismert emberek is izzadnak, stift, a biztonsági őr lelkesen szorongatta a kezem, hogy mindig néz minket és köszöni. Aztán még a Corvin köz egyik asztalánál ücsörgők integettek és offline lájkot mutogattak. (…)«

Kapaszkodjanak meg, a mindig frusztráltnak és zavarodottnak tűnő Dévényi egyszeriben szupersztár lett!

A villamosvezető vigyorogva integet neki, a Rossmann biztonsági őre a kezét szorongatja, a Corvin közben ücsörgők pedig integetve offline lájkot mutatnak neki. Talán még galambok is ülnek a verebekhez, amikor a mi Dévényink átmegy az utca egyik oldaláról a másikra. Ha nem vigyáz, még egy budai villát is ráiratnak az egyik metróaluljáróban.

Hiába na, megérte az árulás, a számtalan kamu tényfeltárás, kukacoskodás, hazudozás. Kár, hogy ezzel a posztjával az újságírózseni, a tollforgatás Picassója nagyon csúnyán lejáratta magát, rajta nevet az egész internet. Nagy lett az arc Magyar Péter csapatában, nem lesz ennek jó vége.”