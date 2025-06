„A Dohány utca felé oszlassák fel a Pride-ot!” – nyílt levelet írt a rendőrségnek egy magyarországi lengyel képviselő

Nyílt levelet írt a rendőrségnek Szabó Balázs, az Országos Lengyel Önkormányzat képviselője, a Dunakeszi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A politikus arra kérte a hatóságokat, hogy a szombati Budapest Pride-ot a Magyarországi Lengyelség Napja eseményeire tekintettel ne a Szent István-bazilika, hanem a Dohány utcai zsinagóga irányába oszlassák fel – idézte a Magyar Jelen.

Szabó Balázs levelében a június 28-ára, a Városháza parkba meghirdetett „Budapesti Büszkeség” elnevezésű rendezvény kapcsán úgy fogalmazott, hogy az törvénytelen és a Kúria által is betiltott gyülekezés. Majd azzal folytatta, hogy az azt követő felvonulást „a hatályos jogszabályok alapján, a Kúria határozatának érvényt szervezve, udvariasan, törvényesen, ám határozottan szíveskedjenek feloszlatni és az oszlatást ne a Szent István-bazilika, hanem az Astoria és a Dohány utcai zsinagóga irányába legyenek kedvesek végrehajtani”.

A képviselő kérését azzal indokolta, hogy június 28-án van a Magyarországi Lengyelség Napja, melynek alkalmából az Országház Felsőházi termében Magyar–Lengyel Testvérvárosi Konferenciát, a Szent István-bazilikában hálaadó szentmisét, a bazilika és az Arany János utca között fúvószenekar által vezetett ünnepi felvonulást, az Aranytíz Kultúrházban pedig díjátadó gálát tart a magyarországi lengyelség több száz fő részvételével.

Sem a gyerekek, sem a vendégek nem kíváncsiak a „homoszexuálisok parádéjára”

Szabó Balázs hangsúlyozta, hogy az általa „homoszexuális felvonulásként” említett eseménnyel szemben a lengyel rendezvények mindegyike családbarát lesz, azokon nagy számban fognak részt venni gyermekek is, köztük az ő négyéves kislánya is. Emellett nagy számban várható Lengyelországból érkező vendégek – polgármesterek, képviselők – érkezése is – tette hozzá.

A lengyel képviselő itt azt is leszögezte,

sem gyermekeink, sem a lengyelországi vendégeink nem kíváncsiak arra, hogy a homoszexuálisok hogyan parádéznak transzvesztitáknak öltözve Budapest utcáin,

és hogyan próbálják meg sokadjára is hitében, hagyományaiban és kultúrájában provokálni, sértegetni a magyar – és a lengyel – társadalmat”.

Szabó azt is hozzátette, „mély szégyenérzettel töltene el bennünket, ha a homoszexuális felforgatók felvonulása a beharangozott tiltás és a kormányzati fogadkozások ellenére mégis megvalósulna, ezért kérem Önöket, tegyenek meg mindent, hogy a »melegfelvonulás« a Kúria és az Önök tiltó határozatának megfelelően ne tudjon megvalósulni”.

A képviselő szerint

elfogadhatatlan lenne az az arcvesztés, mind a rendőrség, mind a kormány számára, ha a kormányzati ígéretekkel, nyilatkozatokkal és a társadalmi elvárással szemben a homoszexuális felvonulás mégis megvalósulna”.

Szabó mindezek okán hangsúlyozta, hogy elvárja a törvényes rendért és a főváros közbiztonságért felelős karhatalmi szervektől, az elhárítástól, a Belügyminisztériumtól és Magyarország kormányától, hogy – különösképpen a gyermekeink jogainak védelmében – az Országház és a bazilika környékén ne engedjenek homoszexuális csoportokat gyülekezni; ne engedjék, hogy magamutogató felvonulásukat a bazilika irányába kezdjék meg.