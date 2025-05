Szürreális: videón a Hadházy Ákos által szervezett Pride-tüntetés bohózatba illő jelenetei

Deák Dániel politikai elemző tanulságos videós összeállítást osztott meg a közösségi oldalán, amelybe a legutóbbi „Pride betiltása elleni” tüntetés felszólalóinak legemlékezetesebb pillanatait válogatta össze.

A szokásos tematika mellett – amely ezúttal is a gyülekezési jog korlátozása elleni tiltakozás volt – a felszólalók a kormány által benyújtott átláthatósági törvény kapcsán a szólásszabadság és a sajtószabadság kérdését is napirendre tűzték. A tüntetésen a IX. kerület polgármestere, Baranyi Krisztina is felszólalt.

A diktatúra pont úgy néz ki, ahogy most itt”

– mondta Baranyi hozzátéve, hogy „a liberális demokráciát akarjuk visszaállítani”, és hogy az átláthatósági törvény révén gyakorlatilag „megszűnik a sajtószabadság”.