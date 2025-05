És ezzel meg is erősíti a nagyromán narratívát, aminek egyik ikonikus költője éppen Eminescu. Mert neki vannak olyan versei és publicisztikai írásai, amelyekben markáns magyarellenes hangnemet üt meg – különösen az erdélyi kérdés, illetve a magyar nemesség és a román parasztság viszonya kapcsán. Több alkalommal emlegette a magyarokat »idegen elnyomóként«, akiket a Habsburgok emeltek az erdélyi román parasztság fölé. Ebben az összefüggésben lehet értelmezni a románok számára majdhogynem nemzeti imaként szavalt »Doina« c. versét is, amiben többek között ilyeneket olvashatunk:

»A Dnyesztertől a Tiszáig / Sír a román, panaszkodik: / Hogy nem halad, / bárhova lép, / Annyi itt az idegenség. (…) Az idegen úgy ellepett, / Tőle magad sem ismered. / Lenn a völgyben, fenn a hegyen / Minden úton jő az ellen, / Szatmártól Szecsel' városig / Belőlük gát magasodik. / Szegény román, milyen szégyen, / Mint rák, hátrafelé mégyen! / Nem sikerül semmi dolga, / Magát ezért nem okolja, / Ősze nem ősz, nyara nem nyár, / Hazájában idegen már…«

Ezt a verset másképp olvassa egy erdélyi magyar és egy román. Erre az eszmeiségre alapozva próbálják fölszámolni (»asszimilálni«) a szülőföldjén ezer esztendeje élő erdélyi magyarságot, ezen eszmeiség alapján vonták és vonják kétségbe akár csak a nyelvi jogainkat is. És amíg ezt nem érti Magyar Péter, addig semmit nem ért a »nemzeti« szó jelentéséből.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó/YouTube/Partizán