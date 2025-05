Négy pontban arról, miben egyezik meg az őszödi beszéd Kollár Kinga botrányos kijelentésével (Videó)

A baloldali média pedig az őszödi beszéddel bejáratott trükköt – miszerint a kivágott részletek lényegileg szemben állnak a beszéd egészével, mintegy meghamisítva azt – megpróbálta eljátszani Kollár Kinga esetében is.

„Lefordítottuk Kollár Kinga felszólalását, hogy ne csak a kormánymédia által kivágott rész alapján ítélhesd meg a tiszás kijelentéseit” – harsogta a 444.hu. Rögtön a címében azt sugallva, a megismert részlethez képest Kollár szövegében valami olyan fontos és elhallgatott elem lappang, ami alapjaiban felforgatja az addigi értelmezést. Csakhogy a cikkből nem derül ki, hogy a

teljes, kétperces videóban mi pontosan az az újdonság, ami képes lenne megváltoztatni – vagy akár csak árnyalni – a jobboldali sajtóban bemutatott 1 perces részlet lényegi üzenetét.

Aztán befutott a Telex cikke is, ami szintén arra a gondolatra lett felfűzve, hogy lényegében csak egyetlen, kiragadott mondat alapozta meg a Kollárra zúduló kritikát. Annak ellenére, hogy már a felütés is jókora csúsztatáson alapul, hiszen a kétperces beszéd fele jelent meg a jobbos sajtóban, nem pedig egyetlen mondat, a Telex – szemben a 444.hu-val – legalább kísérletet tett annak megmagyarázására, miért is nem annyira problematikus Kollár felszólalása.

Egyébként azt, hogy mennyire álságos az a védekezés, hogy Kollár beszédének szövegkörnyezetéből ragadtak ki részeket, azt Lázár János leplezte le a pécsi Lázárinfón.

Amikor az építési és közlekedési miniszter ezzel az üggyel kapcsolatban kapott egy kérdést, a politikus kijelentette (a videón 1 óra 15 perc 07-nál látható): „teljesen világosan elmondja (mármint Kollár – a szerk.) asszonyom, hogy ami nekik jó, az nekünk rossz. Ez micsoda ön szerint? Ön egy pécsi ember. Hogy gondolja azt, hogy az a jó a Tisza pártnak, ha a Kardiológiai Centrum nem kapja meg a maga 16 milliárdját?