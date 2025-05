Ha esetleg majd nem ő vezeti az országot, akkor még több ideje lesz a klubvezetésre.

Amit addig harcol a Klub, az semmi ahhoz képest, amennyit majd akkor fog harcolni, meglátják! Csak akkor partizánban. Nem a nagybetűsben, Gulyás Mártonék csatornáján, az addigra már remélhetőleg be lesz tiltva valahogy.

Nem azért hívom őket Morcosok Klubjának, mintha az alakuló ülésen a tagok olyan morcosok lettek volna. Igaziból nagyon marconának sem tűntek, ezt még gyakorolniuk kell. Most mindenki örült, lelkesen mosolygott a vezérekre. Nem is szeretem, ha a kormánykritikus oldal gúnyolódik rajtuk. Jó, becsúszott egy-egy pedofil, de a többi rendes embernek látszott. Egyszerűen arról van szó, hogy ők is közösségélményre vágynak, szeretnének valahová tartozni – pláne a szinte istenkirályi magaslatokba emelkedő miniszterelnök csapatába –, az ezer gondjukkal való bajmolódás helyett valami jónak érzett ügyért cselekedni. Eddig ők sem igen szólhattak bele semmibe, most végre fontosnak érezhetik magukat.”

Nyitókép forrása: Mandiner/Ficsor Márton