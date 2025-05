MNB-ügy: terítette lapjait az Állami Számvevőszék elnöke

Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke terjedelmes interjút adott a 444-nek.

A lap rögtön a beszélgetés elején azt a kérdést tette fel neki, hogy fennáll-e Matolcsy György volt jegybankelnök büntetőjogi felelőssége. Erre Windisch azt felelte, hogy Matolcsy büntetőjogi felelőssége a vizsgálatukban nem merült fel. Mindezt azzal magyarázta, hogy a volt jegybankelnök nem volt sem kuratóriumi, sem felügyelőbizottsági tag az alapítványban. Valamint a befektetéseket végrehajtó céghálózatban, alapkezelőkben, különböző kft.-kben sem töltött be vezető tisztséget. Az ÁSZ-elnöke itt kijelentette, hogy szerintük elsősorban ezeknek a testületeknek a tagjai valósíthatták meg a bűncselekményt.

Majd hangsúlyozta, hogy hogy szerintük, hiszen

egy gyanút észleltek, és majd a nyomozóhatóság, illetve vádemelés esetén a bíróság fogja ezt eldönteni.

A 444 azzal folytatta, hogy bár igaz, hogy Matolcsy György egyikben sem volt benne, de alapítóként kapott jelentéseket, és csak azután gyakorolta a kontrollt, hogy Windisch felkérte erre, valamint a felügyelőbizottságot is az MNB vezetése jelölte ki. Valamint az ÁSZ jelentésében leírtak alapján is számtalan mulasztást követett el Matolcsy György. Erre az ÁSZ-elnök úgy reagált, hogy sem azt nem tudja megerősíteni, hogy Matolcsy Györgynek nincs büntetőjogi felelőssége az ügyben, sem azt, hogy van.

Mint fogalmazott, „a mi vizsgálatunk az alapítványra terjedt ki, és ott az ő személyes büntetőjogi felelősségével kapcsolatban nem merült fel gyanú. Az alapítói jogok viszonylag lazák. Azt a feladatát ellátta, hogy legyen kijelölve felügyelőbizottság – akik aztán személyes vagyonukkal felelnek a feladatuk ellátásáért –, a beszámolók beérkezését nyomon követték. Az más kérdés, hogy szerintünk ezek a beszámolók nem voltak kellően informatívak és tartalmilag megfelelőek ahhoz, hogy valós kontrollt lehessen gyakorolni”– ismertette Windisch László.

A Számvevőszék elnöke az interjúban azt is felidézte, hogy mikor a felhívására Matolcsy György ellenőrzést rendeltetett el az alapítványnál, már ő is látta, hogy nem stimmeltek a korábbi tájékoztatók, és erről tájékoztatta is az ÁSZ-t. Windisch szerint mindez azért történhetett meg, mert valószínűleg nem olyan mélységben végezték el a kontrollfeladatot, amilyen mélységben az ÁSZ, „de egy alapítónak ez nem is feltétlenül dolga. Az akkor még könyvvizsgálói jelentéssel megerősített alapítványi beszámolókból nem látszott, mekkora a baj” – húzta alá.

Ezt tudjuk eddig az ügyről Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az Állami Számvevőszék még március végén indított vizsgálatot a jegybank alapítványainak ügyében és rendőrségi feljelentés is született. Az ÁSZ a honlapján publikált jelentésében azt írta a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány gazdálkodásáról, hogy „Az ÁSZ az ellenőrzés során a feltárt tények alapján több bűncselekmény gyanúját állapította meg, ezért az ÁSZ tv. 30. § (1) bekezdése alapján az ügyészségen feljelentést tett.” A jelentésből az is kiderült, hogy az alapítvány hosszú évekig ellenőrzés nélkül működött. De emlékezetes, hogy nem csak ezzel az alapítvánnyal volt gond, az ÁSZ ugyanezt a megállapítást tette a Neumann János Egyetemért Alapítvány ellenőrzése során is. „Az ÁSZ az Alapítvány törvényes működésének biztosítottsága érdekében az ügyészségnél törvényességi felügyeleti eljárás indítványozását kezdeményezte”, amellett, hogy több bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tettek a rendőrségen. Windisch László az ügyről először április végén nyilatkozott, akkor kijelentette, hogy a legerősebb állításuk az, hogy itt vélhetően hűtlen kezelés történt, tehát nem kellő gondossággal kezelték a rájuk bízott vagyont. Az ÁSZ-elnök a Dellában azt is hozzátette, hogy „önmagában a büntetés kiszabása a közpénz szempontjából, bár hasznos és talán elrettentő a jövőre nézve, de még hasznosabb lenne, ha vissza lehetne szerezni a pénzeket”. Matolcsy György ugyanakkor az Index megkeresésére azt mondta, hogy az MNB és az alapítványok is több milliárd forintnak megfelelő összeggel járultak hozzá a Neumann János Egyetem fejlesztéséhez. „Minden információ szerint megvan az alapítványi vagyon, sőt jelentősen emelkedett is, így a Neumann Egyetem befektetéseivel kapcsolatos ÁSZ-álláspont sem védhető”. Az egykori jegybank elnök azt is hozzátette, hogy „az adatokból egyértelműen látszik, hogy az alapítványi vagyon teljes mértékben megvan, sőt az értéke meghaladja az 500 milliárd forintot”.

„Az ÁSZ nem egy felügyeleti szerv”

A lap az iránti érdeklődésére, hogy az MNB igazgatóságának tagjaként milyen jelentéseket látott, 2019-ig, amíg a szervezet alelnöke volt jobban működtek az alapítványok, Windisch László azt felelte, hogy az első alapítványok 2014-ben jöttek létre, az alapítói jogokat nem az igazgatóság és nem is a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és a fogyasztóvédelemért felelős alelnök gyakorolta. Majd valamivel később azzal folytatta, hogy a 2019 előtt működő jegybanki alapítványokat nem vizsgálták, ahogy

a jelentésük azt sem mondta ki, hogy azok létrehozása vagy korábbi működése bűncselekmények gyanúját vetné fel.

„Mi azt néztük meg, hogy a PADME hogyan kezelte a rá bízott közvagyont. A befektetési struktúra – az alapkezelőkkel és különböző cégekkel – 2019 után jött létre, a kifogásolt döntések 20-21-ben születtek. Ezt feltártuk, feljelentést tettünk. Ez nagyon súlyos ügynek látszik, mégis, mintha a konkrét ügy nem igazán érdekelné a kérdezőket” – jegyezte meg az újságírónak.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy elődjét, Domokos Lászlót nem tartja felelősnek azért, hogy ezek az ügyek csak most derültek ki, mert az Állami Számvevőszéknek egészen más a szerepe és feladatköre, mint ahogy az sokszor a sajtóban megjelenik. „Az ÁSZ nem egy felügyeleti szerv – még ha én ilyen szemléletben is végezném a munkámat – , hanem a parlament pénzügy-gazdasági ellenőrző szerve” – szögezte le a jelenlegi elnök.

Windisch László arra a felvetésre, hogy úgy tűnik, mintha a szóban forgó vizsgálat hátterében politikai vagy személyes okok állnának, úgy reagált, hogy

ha valaki elolvassa a jelentést, el tudja dönteni, hogy politikai indíttatású, prekoncepción alapuló vizsgálatról van-e szó, vagy súlyos és objektív tényeket tartalmazó dokumentumról”.

Windisch az időzítés kapcsán pedig azt mondta, hogy jogszabály írja elő a jelentés elkészülte utáni lépéseket. Ebben benne van, hogy az ellenőrzött véleményezheti a jelentést, amire mi 30 napon belül válaszolunk, és zárómegbeszélést is lehet tartani. Ezt az ellenőrzést pedig úgy tudták lezárni, hogy Matolcsy György még véleményezhette az MNB-ről szólót, az általa kinevezett kurátorok pedig az alapítványét, viszont a dokumentumot már az új jegybankelnök hivatali ideje alatt publikálták.

Varga Mihály hivatalba lépése kapcsán az ÁSZ-elnök pedig úgy nyilatkozott, hogy „most van egy hiteles, új jegybankelnök, aki maga is hitet tett az anomáliák kivizsgálására és rendbetételére. Sokkal szerencsésebbnek tartom, hogy így ért véget a vizsgálat, és nem máshogy”.

Az új jegybankelnök kapcsán ugyancsak kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy Vargától egy „erős visszajelzés” volt, hogy több bűncselekmény gyanújával feljelentést tett, de „feketén-fehéren nem foglalt állást”. „Szerintem neki hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy a kérdésben tájékozódjon. (...) Amit leírtunk, az bizonyítékokkal alá van támasztva. Egyébként a probléma létét Matolcsy György maga is elismerte, hiszen ő tájékoztatott arról a belső vizsgálatról, ami a mienkkel összhangban azt állapította meg, hogy a fizetésképtelenség veszélye is fennáll az alapítványnál” – emlékeztetett.

Magyar Péter az ÁSZ-vizsgálat kapcsán sem mondott igazat

Végül azt is elárulta, hogy folyik-e vizsgálat a Tisza Párt ellen. Windisch László itt határozottan leszögezte, hogy Magyar Péter tett ilyen kijelentéseket, ebből „természetesen egy szó sem igaz, nincs ilyen vizsgálat az ÁSZ-nál. Úgy látszik ugyanakkor, hogy a politikai küzdelem lassan kétpólusúvá formálódik, amelynek mindkét oldalán erős párt áll. Ezeknek a pártoknak az ellenőrzése – gazdálkodási, finanszírozási szempontból is – mindkét oldalon nem kell, hogy történjen, inkább előbb, mint utóbb”.

Az ellenőrzés célja sohasem az ellenőrzött ellehetetlenítése, az ő érdekeit is szolgálja,

hogy a gazdálkodásának szabályossága és átláthatósága biztosítva legyen, az esetleges hibákat pedig kijavíthassa” – húzta alá az ÁSZ-elnök.

