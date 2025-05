„Harcosok Klubja, utolsó gondolat, mert amúgy marhára tojok rá, de van egy szempont, amiről úgy látom, senki nem beszélt eddig az ellenzéki oldalon, pedig fontos. Mindenki tolja a szokásos közhelyes ostobaságokat inkább, ahogy szokás.

A Fidesznek ez most nem azért kell, merthogy Tisza, meg érzi a vesztét, meg blabla, hanem azért, mert a kampányidőszakban igencsak meg lesz nehezítve a fizetett politikai reklám a Faszbukkon (lesz, ahol be is lesz tiltva). Ennek pótlására kellenek az arcosharcosok, mert ha a hülye troll nyomja a pártkontentet, az nem reklám, hanem a felhasználó »véleménye«, amire nem vonatkozik semmilyen tilalom. Köszönöm a figyelmet, lehet folytatni az álmodozást.”