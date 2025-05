Kőnig doki: „A magyar társadalom egészségértése egy 12 éves gyerek szintjén van”

„A betegtájékoztatás ma, a 21. század derekán túlmutat azon, hogy a beteg kap egy jogi szöveget. Meg kell érteni, hogy az orvos és a beteg között van egy óriási információs aszimmetria, ami alá-fölé rendeltséget okoz” – mondja Kőnig Róbert, közismertebb nevén Kőnig doki, a János Kórház gyereksebésze a Telexnek adott interjúban, akit egy hónapja neveztek ki betegelégedettségért és kommunikációért felelős miniszterelnöki biztosnak. A felkérés váratlanul érte, de elmondása szerint nem habozott.

Ha egy ország miniszterelnöke megbíz engem egy adott, konkrét feladattal, amihez azt gondolom, hogy értek, akkor én azért a kihívásért lehajolok, fölveszem, és örülök neki”

– mondta.

A megbízatás miatt vissza kellett vennie orvosi tevékenységéből, de továbbra is műt és rendel – igaz, kevesebbet. Mint mondja, még tanulja az új szerepkört. A felkérést a Miniszterelnöki Kabinetirodától kapta az év elején, ami szerinte azért is történhetett meg, mert több mint egy évtizede foglalkozik betegedukációval és kommunikációval a közösségi médiában. Bár korábban is nyíltan beszélt az egészségügy problémáiról, nem tart attól, hogy politikai termékké válna. „Most pedig olyan szakmai eredményeket akarok letenni, amik a saját lábukon is megállnak” – tette hozzá.

Azt, hogy népszerűsége valójában mekkora szerepet játszott a kinevezésben, nem tudja megítélni. Facebook-oldalán márciusban jelentette be a felkérést, és úgy nyilatkozott, hogy valódi befolyást szeretne kifejteni a rendszer működésére.

Az érdemi befolyás nekem két dolgot jelent: a betegelégedettség és a betegtájékoztatás fejlesztése érdekében tudok tanácsokat adni”

– mondta.