Kíméletlenül helyretette a HVG-t a Faktum a templomfelújítások ügyében

A Faktum szerint ugyanis azt mindenképpen érdemes az eredményekhez hozzátenni, „hogy a KSH adatai szerint a 2022-es népszámláláson a vallási hovatartozásra vonatkozó kérdésre a lakosság 60%-a válaszolt”, valamint „összességében az egyházhoz tartozó keresztények aránya a teljes népesség körében 42,5%-ra csökkent, míg 2011-ben ez az arány 54,2% volt”. A tényellenőrző lap viszont úgy látja, emiatt túlzás lenne azt feltételezni, hogy a felekezeteknél keletkező veszteség az ateisták táborát erősíti.

A Faktum olyan vallásszociológiai kutatásokra és felmérésekre hivatkozott, melyek alapján a magyar társadalomra leginkább az individualizált vallásosság jellemzi, vagyis a magyarok főleg egyházaktól független módon élik meg hitüket. Statisztikák szerint „a tradicionális egyházak hívei mellett nagyjából 33%-ot tesz ki a »Maguk módján« vallásosak aránya”, akik „hisznek valamilyen felsőbb erőben vagy vallási tanításban, de nem kapcsolódnak szorosan egyetlen egyházhoz sem”.

A HVG ráadásul a tényellenőrző lap cikke alapján egy fontos tényt elhallgat: bár a lakosság jelentős része már nem tartozik egyházhoz, mégis rendkívül fontosnak tartják az egyházi szertartásokat. Ez főképpen az olyan életeseményeket takarja, mint a házasság és a temetés.”

A Faktum arra is kitért, hogy „az egyházak nem pusztán spirituális közösségek, hanem társadalomszervező és közösségformáló szerepet is betöltenek”. A szociális ellátórendszerek esetében, így idősotthonok, gyermekotthonok, hajléktalanszállások, valamint más segítő intézmények működtetésében segédkeznek, továbbá katasztrófák és válságok esetén is gyorsan reagáló karitatív hálózatokat működtetnek működtetnek.

Az sem titok, hogy az egyházak által fenntartott iskolákban gyakran magas a pedagógiai színvonal, értékközpontú nevelés zajlik; ezek az intézmények a plurális, demokratikus szellemi térben értékes alternatívát kínálnak az állami iskolák mellett; közösségépítő hatásuk sokszor erősebb, mint az állami iskoláké, stabilabb identitást, erősebb családi elköteleződést adnak tanulóiknak.”

– írja a tényellenőrző oldal.

Szintén nagyon fontos, hogy az egyházak a civil társadalom részét képezik, és független intézményrendszerként a politikai vagy gazdasági hatalommal szemben ellensúlyt képezhetnek. De a szolidaritást, a családi értékeket, az önfegyelmet és a társadalmi felelősségvállalást is erősítik, mind a közéletben, mind a közpolitikai diskurzusban, miközben gyakran konfliktuskezelő és közvetítő szerepet is ellátnak. Éppen ezért az egyházak templomai minden próbálkozás ellenére továbbra is fontosak a társadalom számára, és ezen nem változtat, hogy éppen kevesebb vagy több az egyházi intézményeket látogatók száma.