Kezd fogyni a lendület – Hadházy Ákos ennek ellenére akár nématüntetést is szervezne

Ha kedden 17 órát üt az óra, akkor március vége óta jól tudjuk, hogy Budapest valamely forgalmas pontján kezdetét veszi Hadházy Ákosék Pride mellett is kiálló tüntetése, amely az esetek többségében komoly forgalmi fennakadásokat eredményeztek.

Május 13-án, kedden ismét a Ferenciek terén gyűltek össze a demonstrálók, akiket a mostani alkalommal sem várt sem színpad, sem fellépők. A még mindig „a tüntetés motorjaként” funkcionáló független parlamenti képviselő ezúttal is egy fafellépőről szónokolt a megjelentekhez. Hadházy ezúttal is leszögezte, hogy

mindaddig nem hagyják abba a keddi tüntetéseket, amíg az vonz résztvevőket.

„Ha kell nématüntetést szervezünk” – vetette fel az ellenzéki politikus.

Hadházy Ákos az ukrán-magyar kémügyről is elmondta a véleményét. „A kormány próbálja eszkalálni a helyzetet, kialakítani azt a bizonyos zavarost, amiben könnyű halászni”, hozzátéve, hogy az ukrán vádakat súlyosnak tartja.

Akad pár ismerős „ismerős arc”

A tüntetés élő felvételén eközben több visszatérő szereplőt is kiszúrtunk. A zebrák ez alkalommal is megjelentek a téren, illetve a kormányellenes tüntetések egyik „ikonikus arca”, az a hölgy is jelen van, aki azzal vált ismertté, hogy egy korábbi megmozduláson kijelentette, „égő fáklya lesz az Országháznál”, ha ismét a Fidesz győz (2022-ben újabb kétharmaddal győzött – szerk.).

Este 18 óra előttig nem érkeztek arról információk, hogy a tüntetők fennakadást okoztak volna a forgalomban, leszegett fejjel bandukolnak a járdán a Deák tér felé.

Nyitókép: képernyőfotó

