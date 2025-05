Nagy a tanácstalanság, és még a „színpad” is összement – így kezdődött Hadházy Ákos tüntetése (FOTÓ)

Március vége óta a budapestiek már-már megszokták, hogy kedd délutánoként nehezebb hazajutni a demonstrációk miatt. A Hadházy Ákos független parlamenti képviselő nevéhez köthető, Pride melletti tüntetések miatt hétről hétre megbénult a magyar főváros, több kilométeres dugók alakultak ki a belvárosban.

Azonban mint arra a Magyar Nemzet is felhívta a figyelmet összeállításában, úgy tűnik, hogy az általában hídfoglalással végződő megmozdulások kezdenek kifulladni, így az autósok fellélegezhetnek ezen az estén. A Polkorrekt oldal beszámolója szerint a 17 órára meghirdetett tüntetés előtt alig-alig lézengtek csak a Ferenciek terén. De az elmúlt hetekben megismert zebra most is megjelent.

Mint írták,

már előadók, program sincs. Szerintünk a rossz időről ő (Hadházy Ákos – szerk.) tehet”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A helyszínről a szervező, Hadházy Ákos is bejelentkezett. Az általa megosztott fotón egy kis fafellépő látható: ez funkcionál színpadként. A politikus bejegyzésében megígérte, hogy elmondja, miért ment ennyire össze a „színpad”.

A független parlamenti képviselő a rendezvényen többek között arról beszélt, hogy igenis van értelme annak, hogy hétről hétre összegyűlnek a téren. Mert, mint fogalmazott tüntetni lehet LED-falak és színpad nélkül is.

A tüntetéshez egy dolog kell: emberek”

– jelentette ki Hadházy Ákos.

