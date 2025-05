Karácsony bejelentette: újabb „védett kerékpársávokkal” sokkolják a budapestieket

Karácsony Gergely közösségi oldalán jelentette be:

Ti szavaztátok meg a Közösségi Költségvetés 2023-as fordulójában, hogy legyenek biztonságosabbak a kerékpáros közlekedés feltételei a városban. Mi pedig tartjuk magunkat az ígéretünkhöz: lezárult a Védettebb kerékpársávok kialakítása projektek közbeszerzése, és most kezdődik a kivitelezés.

Karácsony arra is kitért, hogy a munkálatok szakaszosan, várhatóan július elejéig zajlanak. Az érintett helyszíneken pollereket is kihelyeznek. A főpolgármester szerint ezek a változtatások biztonságosabbá is teszik a kerékpáros közlekedést.

