Itt a segítség: kalkulátor mutatja, kit mennyire érint Európa legnagyobb adócsökkentési programja

A legalább háromgyermekes édesanyák szja-mentessége októbertől több mint 250 ezer család számára jelent könnyebbséget. Az intézkedés további kiterjesztése pedig a következő években mintegy 650 ezer családnak segít. A kedvezményt a kormány a kétgyermekes anyáknak négy lépcsőben vezeti be: 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes anyák lesznek adómentesek, a kormány 2027-től a kedvezményt kiterjeszti a 40 és 50 év közötti anyákra, 2028-tól már az 50 és 60 év közöttiek is érvényesíthetik a kedvezményt, majd 2029-től a 60 év felettiek is bekerülnek a kedvezményezetti körbe, vagyis ezen időponttól, életkori megkötés nélkül, minden kétgyermekes anya élete végéig igénybe veheti a kétgyermekes anyák szja mentességét.

Az édesapák is jól járnak

Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a családokat célzó kedvezmények kapcsán kiemelte: az édesanyák adómentességével az édesapák is jól járnak, mivel így ők érvényesíthetik a családban nevelt gyermekek után járó családi adókedvezményt, továbbá a szülők a jövőben is élhetnek a családi járulékkedvezmény igénybevételével. A NAV a 2026-tól járó kedvezmények kiszámításának megkönnyítése érdekében készítette el a családi adókedvezmény-kalkulátort.

A kalkulátor célja, hogy könnyen átláthatóvá váljon, hogy az adott családnak mekkora anyagi előnye származik a kormány által bevezetett új kedvezményekből.

A kalkulátor a lehető legkönnyebb használhatóság érdekében letisztult kezelőfelületet és felhasználóbarát kialakítást kapott, amelyben lehetőség van a jövedelemnövekményt az egész családra vagy külön csak az édesanyára, vagy csak az édesapára vonatkozóan kiszámolni. A személyre szabott kedvezmények meghatározásához mindössze néhány olyan adat megadására van szükség, mint az életkor, a havi jövedelem, és a gyermekek száma. A kalkulátor a családnak járó éves kedvezményen túl megmutatja azt is, hogy az édesanya és az édesapa jövedelme havonta, illetve évente mennyivel növekszik.

Kiemelendő, hogy a kalkulátor kialakításánál az volt a cél, hogy minél egyszerűbben, minél kevesebb adat megadásával, a lehető legtöbb információt kapják meg a családok, ezért az nem alkalmas bizonyos speciális élethelyzetekre vonatkozó részletszabályok figyelembevételére. Amennyiben bárki azt tapasztalja, hogy az élethelyzetét pontosan leíró adatokat nem tudja lekérdezni a felületről, arra kérjük, hogy a megfelelő tájékoztatás érdekében forduljon a NAV Tájékoztatási Igazgatóságához, vagy Ügyfélszolgálatához. A kormány továbbra is az egyik legfontosabb céljának tekinti a gyermeket nevelő családok helyzetének javítását. Ennek részeként az új kalkulátor közérthetően és személyre szabottan mutatja meg, hogyan járulnak hozzá ezek az intézkedések a családok boldogulásához – fogalmazott az NGM.

A Családi adókedvezmény-kalkulátort az érdeklődők az alábbi linken érhetik el: https://nav.gov.hu/Elethelyzetek-adozasa/csalad/Csaladi-adokedvezmeny-kalkulator.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

***

***