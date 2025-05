„Mindig meglep, hogy vannak olyan, »független« politikai elemzőknek eladott ellenzéki propagandisták, akiknek minden valóságtól elrugaszkodott agymenése szenzációként fut végig a balliberális sajtón — hiába derül ki róluk rendszeresen, hogy közük sincs a valósághoz.

Ilyen ember Török Gábor is, aki például egy hónappal a Fidesz mindent elsöprő választási győzelme előtt, 2022-ben azon lamentált, hogy szerinte a Fidesz tábora megosztott a háború témájában, a kormánypártok pedig nehéz helyzetbe kerültek a választás előtt pár héttel.

De hasonlóan vakvágányon volt a 2018-as és a 2014-es választás előtt is. 2018-ban például Vona Gábor és a Jobbik meglepetésszerű eredményére fogadott — természetesen az sem jött be neki. Hogy mi a tanulság? Ezek az emberek most is zavart keltenek majd, teleharsogják a teljesen téves állításaikkal a nyilvánosságot. Egészen egyszerűen nem kell róluk tudomást venni — ahogy a mondás tartja: a kutya ugat, a karaván halad!”