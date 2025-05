Honvédelmi miniszter: A magyar katonák nem szeretik a köpönyegforgatókat

Most azonban szembefordul a magyar haderőfejlesztéssel és olyan vádakat fogalmaz meg az eszközbeszerzési program vagy a honvédek jogállására vonatkozó jogszabály ellen, amelynek előkészítésében maga is aktívan részt vett. Folyamatosan támadja a Magyar Honvédség szervezetikultúra-változásának egyik eszközét, a fiatalítást is, amelynek egyébként a név szerinti előterjesztője is ő maga volt – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter.

Hozzátette:

amikor valaki a fegyveres erőket lázítja, és lényegében folyamatos hangulatot kelt a haderőfejlesztés irányaival és végrehajtásával kapcsolatban, az már önmagában is nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

A felmentésében szerepet játszó legfontosabb szempont azonban Ukrajna-párti viselkedése volt – húzta alá.

Felidézte, hogy egy vizsgálat eredményeként derült ki az is, hogy a korábbi vezérkari főnök a számára írásban adott parancs ellenére nem a neki adott mandátumok alapján nyilatkozott jelentős nemzetközi fórumokon, hanem attól eltérően, a magyar álláspont lényeges elemeit kihagyva, illetve tapintható Ukrajna-párti szimpátiákat megengedve magának, majd pedig az ezekről szóló jelentésekben úgy tüntette fel a megnyilvánulásait, mintha a mandátuma szerint szerepelt volna.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ezek nagyon komoly és további vizsgálatokra okot adó következményekkel járó szempontok, amelyek összességében azt jelentik, hogy a Tisza Párt jelenlegi prominens képviselője – aki talán a politikába menekül ez alól a felelősség alól – már akkor is a magyar emberek biztonságával játszott személyes ambícióból vagy becsvágyból, és sajnos ezt a tevékenységét most is folytatja.

Fotó: MTI/Oláh Tamás