Magyarországra jött az EP-képviselő és leszögezte: a kezdetektől fogva igaza volt hazánknak (VIDEÓ)

Babiš elmondta, hogy történelmi kereszteződéshez érkeztünk. Az az elit, amely felépítette a jelenlegi rendszert, és eddig hasznot húzott belőle, ma már zavart és dühös – a rendszer pedig kezd szétesni. De ezért csakis magukat okolhatják, hiszen elárulták a választóikat.

Szétzúzták azt az alapot, amely valaha naggyá és büszkévé tette Európát, és végtelen bürokrácia útjára terelték a kontinenst. A népet fel akarták áldozni a migráció oltárán, a jólétet pedig a Green Deal politikájával veszélyeztették.

Gál Kinga a „Patrióták kora” panelbeszélgetést megelőző beszédében emlékeztetett arra, hogy közel egy éve alakult meg a Patrióták Európáért frakció – és joggal lehetnek büszkék arra, amit azóta elértek. A frakciót 13 ország 15 pártja alkotja, és mára az Európai Parlament harmadik legnagyobb politikai csoportjává nőtte ki magát. Trump elnök vezetésével pedig megérkezett a hátszél is – tette hozzá.

Leszögezte: ők az egyetlenek, akik szembe mernek szállni az Európai Bizottsággal, és ki merik mondani azt, amit a választópolgárok valójában gondolnak. Fel akarják számolni a politikai aktivistahálózatot, és nem engedik, hogy Európában egy „USAID 2.0” létrejöjjön.

A „Patrióták kora” panelbeszélgetésen részt vett Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) EP-képviselője, főtitkára. Beszámolt arról, hogy esetükben is Manfred Weberék avatkoztak be a választásba, de le is szögezte, hogy hogyan jöhet el a Patrióták kora:

harcolni kell a migráció ellen, és vissza kell szerezni a jogalkotást, a hatásköröket a brüsszeli szintről a nemzeti szintre, s harcolni kell a Green Deal ellen.

Jorge Buxadé leszögezte: Magyarországnak kezdettől fogva igaza volt a migrációval kapcsolatban – ennek is köszönhető, hogy ma Magyarország a legbiztonságosabb ország az Európai Unióban. Hozzátette: tragédia lenne, ha ez megváltozna. Saját tapasztalatából kiindulva megjegyezte, hogy szülővárosában, Barcelonában mára egészen más a helyzet.

Abe Hamadeh, az Egyesült Államok kongresszusi képviselője felháborítónak nevezte az Európai Unió Magyarországra kiszabott büntetését, amely szerint hazánknak napi egymillió eurót kell fizetnie azért, mert nem engedi be a migránsokat.

„Higgyék el, megéri” – tette hozzá.

Dave Rubin amerikai kommentátor, a Rubin Report házigazdája elmondta, hogy a szólásszabadság kérdése a legnagyobb probléma most – ma pedig azért gyűltek össze, hogy ezt megvédjék. Amerikából nézve pedig Európa szabadságának epicentruma Magyarország.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Rubinnak elmondta: mi, magyarok – a magyar patrióta politikusok – nem hisszük, hogy a munkánk a világ megmentése lenne; csupán annyi, hogy megvédjük a hazánkat. Húsz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy ha valami történik a Közel-Keleten, annak hatására emberek kopogtassanak a magyarok ajtaján, és be akarjanak lépni az ország területére.

Orbán Balázs megjegyezte, hogy amikor amerikai barátainak említi a Magyarországra kiszabott, napi egymillió eurós bírságot, gyakran az a reakció: teljesen megéri – ugyanakkor abszurd, hogy éppen az európai határok védelmét szankcionálják. Hangsúlyozta: ma már nem az a kérdés, hogy mely pártok állnak egymással szemben, hanem az, hogy le kell bontani az európai transznacionalista, globalista hálózatot. A múlt kapcsán megjegyezte: a magyarok elveszítették a 20. századot, de jó eséllyel indulunk azért, hogy megnyerjük a 21.-et.

Cikkünk frissül...

Nyitókép: OSCAR DEL POZO / AFP