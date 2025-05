Emberkísérlet zajlik Budapest belvárosában: kiderült, nem a vezetők diktálnak

Több sétáló utca a bulinegyedben, kevesebb parkolási lehetőség, növekvő bűnözés és prostitúció jellemzi a baloldali vezetésű Erzsébetvárost. Radics Béla erzsébetvárosi politikus a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: olyanok rajzolják át a kerület arculatát, akik nem is ott laknak, és többnyire nem vezetnek autót.

Ami a döntéshozóknak egy tollvonás, az a lakók életére nézve katasztrófa”

– hangsúlyozták a cikkben.

Úgy tűnik, nem számít a lakosság véleménye

„Tősgyökeres erzsébetvárosiként nekem a kerület az otthonom, szomorú szemmel látom, hogy kísérleti laboratóriumként használják itt a közlekedési táblák átszervezését, a teljes parkolási rendszer újragondolását” – hívta fel a figyelmet Radics Béla, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője. Mint rámutatott, most a Kazinczy utca átépítése került a főváros elé. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője ugyanis egy sétálóutcát vizionált a bulinegyed szívében, ami azt jelenti: a vendéglátóslobbi kerülhet előtérbe a lakók kárára.

Ennél az esetnél kiderült, hogy a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött két hónap tesztidőszak mellett, – mielőtt végleg kitiltják az autókat az utcából – hogy meg sem kérdezte az ottélőket.

„Úgy tűnik, hogy ilyenkor a lakossági vélemény nem számít. Ha parkolási lehetőséget szüntetnek meg, akkor a főváros vagy az erzsébetvárosi önkormányzat biztosít máshol parkolóhelyeket? Hol lesznek ezek? Ha ötven családnak van autója, és csak húsz hely áll rendelkezésre, akkor harminc ember rákényszerül, hogy súlyos tízezrekért tárolja valahol az autóját. Pedig erre egyébként nem lenne szükség” – vetette fel Radics,

aki szerint átgondolatlanul hoznak döntéseket a fővárosban, sok esetben olyanok, akiknek nincs jogosítványa,

így tapasztalata sincs e téren.

„Hiszen Karácsony Gergely főpolgármester sofőrrel közlekedik, sokszor a buszsávban. Vitézy Dávidnak sincs jogosítványa, ő busszal közlekedik vagy adott esetben taxival. Tehát ők nem érzik az ezzel járó stresszt, nem érzik át a problémát, ráadásul nem élnek a bulinegyedben” – emlékeztetett a fideszes képviselő.

A Tisza képviselője a nagyvállalkozók érdekeit képviseli

Radics arra is felhívta a figyelmet, hogy az autósok ellehetetlenítése mellett a másik fontos szempont a lakók nyugalma. A sétáló utca ugyanis lehetőséget biztosít több, illetve nagyobb vendéglátóterasz kitelepülésére, ami nagyobb zajjal jár. Emiatt is emelte fel a legutóbbi közgyűlésen a hangját, miután Barna Judit tiszás képviselő maga mondta ki, hogy ő az éjszakai élet képviselője volt: a Night Embassy of Budapest éjszakai önkormányzatnak dolgozott, amely javarészt a vendéglátósok, a vendéglátóipari nagyvállalkozók érdekeit képviseli.

„Mindannyian tudjuk, hogy például a bulinegyedben, a Dohány utcában is milyen jellegű problémák vannak. A prostitúciótól kezdve a drogkereskedelmen át egészen odáig, hogy ide az igénytelennek mondható külföldi turisták járnak, félmeztelenül jönnek-mennek az utcán, randalíroznak. Felborítják az ott élők nyugalmát.

Ha egy felelős politikus ilyen döntéseket hoz, akkor az ottani nagyvállalkozók érdekeit képviseli”

– hangsúlyozta a kormánypárti városatya.

Tiszás hozzáállás: „akinek nem tetszik, az majd úgyis elköltözik”

Radics arra is kitért, hogy az erzsébetvárosi politika az elmúlt öt évben erről szólt. Még 2019-ben úgy nyert mandátumot Niedermüller Péter polgármester, hogy azt ígérte, a bulinegyedben éjféli záróra lesz. Most pedig azt látni, hogy „csúcsra járnak” a pubok és a különböző diszkók, és egyáltalán nem zárnak éjfélkor. „Az ezzel kapcsolatos döntések is javarészt az ő érdekeiket szolgálják, nem pedig az ott lakókét” – hangoztatta, emlékeztetve arra, hogy

Magyar Péter képviselője nemrég egy közösségi oldalán megosztott bejegyzésben arról írt, hogy „Erzsébetvárosban a lakók a legrosszabbak. Akinek nem tetszik, az majd úgyis elköltözik”.

„Mi a budapestiek érdekeit akarjuk képviselni, akkor a velük való konzultáció, az előzetes egyeztetés az alap. Ha a lakóktól nincsen meg a megfelelő felhatalmazás egy döntésre, akkor egyszerűen nem húzhatok át egy tollal több utcát” – szögezte le a fideszes politikus, aki szerint a bulinegyed akkor működne jobban, hogyha minőségi turizmusnak adna helyet a kerület, azaz minőségi vendéglátóipari egységek költöznének oda.

