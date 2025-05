Elege lett az álhírekből a meteorológusnak: lehűtötte a kedélyeket a nyárral kapcsolatban

Már nemcsak a kamuoldalakon köröz több hete a pusztító forróságról szóló álhír meteorológusokra hivatkozva, hanem most már nagy híroldalakon is futótűzként terjed a hülyeség – írta közösségi oldalán Tóth Tamás meteorológus, miután a médiát elárasztották azok a cikkek, amelyek szerint akár 46 fokos hőség is lehet nyáron Magyarországon.

A szakember szerint egyetlen meteorológus sem állítja, hogy ilyen hőség vár ránk.

Magyarországon egyetlen meteorológus nem nyilatkozott abszolút melegrekordot megdöntő forróságról és nem kelt riadalmat. Idén nem lesz 46 fok, maximum a napon felejtett vagy rosszul elhelyezett hőmérőkön”

– jelentette ki.

