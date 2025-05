Egyre több a rés a Tisza pajzsán: terjedelmes posztban tálalt ki az egyik szervező

Szóváltás alakult ki Magyar Péter és Juhász Zoli Shepherd, egy 83 ezer követővel rendelkező ellenzéki influenszer között, aki korábban Tisza szigetet alapított. Juhász az utóbbi időben egyre több kritikát fogalmazott meg a Tisza szigetek vezetőivel és belső működésével kapcsolatban, most pedig egy terjedelmes posztban tálalt ki közösségi oldalán az általa tapasztalt visszásságokról.

Mint írja: korábban már rámutatott arra,

hogy mintegy tíz megyében a Tisza szigetek vezetői és koordinátorai „csak a saját pecsenyéjüket sütögetik”,

valamint arra is, hogy a „központ nem kommunikál, nem ad információt, a levelekre sokszor hetekig, hónapokig kell várni”.

„Rámutattam, hogy hiányzik a szakszerűség. Például a fél évig ígérgetett, majd kiküldött SZMSZ (szervezeti működési szabályzat) a valóságban egy GYIK (gyakran ismételt kérdések), és a legminimálisabb formai, tartalmi elvárásoknak sem felel meg, azaz nem volt aki azt lektorálja, kvázi a kemény szakértői mag ezt hagyta ebben a formában kimenni” – fogalmaz Juhász.

Ezután arról is ír, hogy jelezte azt is, hogy

a Nemzet Hangja, egy aláírás és adatgyűjtő projekt volt, amiben pont ugyan olyan kérdések és pont ugyan olyan módon lettek feltéve, mint bármelyik Fidesz »Nemzeti Konzultációban«”.

„Rámutattam, hogy nincs műhelymunka, a vonatkozó szakmai felületekre nehezebb bejutni, mint az Alcatrazba, és az ott dolgozók kiléte, munkája, szakmai munkájának eredménye gyakorlatilag láthatatlan” – jegyzi meg Juhász a posztban, hozzátéve, hogy több száz sziget – „akik NEM hajlandóak meghajolni a koordinátor maffia előtt, és vitatnának egyes témákat, módszereket, eljárásokat, illetve maguk akarnak jelölteket állítani, illetve szeretnének komplexebb cselekvési programokat, mint az aláírás gyűjtés, azokat kizárják a csekély információkból és magukra hagyják”.

Juhász Zoltán kifejti azt is,

hogy a Tisza szigetek semmit sem kapnak vissza a központi költségvetésből, azaz a befizetett adományokból a szigetek nem részesülnek.

Reagált Magyar Péter

A poszt alá rövid időn belül Magyar Péter is megérkezett, és szokásához híven kommentelt is.

Mint fogalmazott: „Tisztában vagyunk vele, hogy mind a Fidesz, mind az óellenzéki pártok részéről megkísérlik a szigetek közt a zavarkeltést, információgyűjtést, és bevetik a jól ismert dezinformációs praktikákat is. Ezt teszi ön is. Megköszönöm, ha önként belátja, hogy ez a mi közösségünkben nem fog működni.

Ha nem így lesz, akkor természetesen lépni fogunk.

Nem fogjuk hagyni, hogy valakik önös érdekből, sértődöttségből, vagy éppen megbízásból lejárassák a szigetek munkáját, tönkretegyék a párt és a szigetek közti kohéziót és veszélyeztessék a rendszerváltást.”

Nagyon úgy tűnik, hogy egyre több rés keletkezik a Tisza Párt szövetén, annak ellenére is, hogy kifelé továbbra is próbálják egységesnek mutatni magukat. Emlékezetes például Farkas Dezső esete is,

aki Magyar Péter egykori kulcsembere volt, majd kilépve a Tisza Pártból, nemrég új politikai mozgalmat alapított.

Mint arról korábban beszámoltunk, Farkas Dezső a Tisza Pártból való kilépését azután jelentette be, hogy feleségével együtt felmerült a neve a Fuzik Zsolt nevéhez köthető korrupciós ügyben. A botránnyal összefüggésben Farkas felesége, F. Márta vádlottként szerepel: az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádolja. A vádirat szerint F. Márta a Future-cégcsoport vezető tisztségviselőjeként követte el a bűncselekményt, 97 millió forintos kárt okozva a költségvetésnek.