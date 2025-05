„Jókat lehetett volna vele beszélgetni a boros pultnál, sőt egyes politikai kérdésekben igazat is adott volna nekem, ha a tudatalattijából nem jött volna elő a beszélgetés közben, hogy feljelentsen, elvitessen, lelövessen. Én akkor is Feri hívő vagyok, mert lehetett volna rendes ember, ha anno nem keveredik bele a KISZ-be (Kommunista Ifjúsági Szövetség) és onnan feljebb.

Pedig rendes, dolgos édesanyja volt, Katus néni, textilgyári munkás. Ő ismerte a való életet, a küzdelmeket, de hát a fia tovább lépett. Több akart lenni az apjánál. Feri nem sokat beszélt az édesapjáról, valószínű, hogy nem volt büszke rá. Mindegy, tisztelni kell a szülőket, hiszen egy valóságos apa van, mint ahogy egy édesanya is van. Ne keverjük ide a mindenféle lmbtq vagy gender szörnyűségeket. Bár Feri ezeket az aberrált jelenségeket is támogatta az elmúlt évtizedekben. Holott a Kádár-rendszerben otthon végig élte a szegénységet, a nélkülözést, de Katustól, az édesanyjától csak a becsületességet, a küzdeni tudást örökölhette, tanulhatta. De mégis mi történt Fletóval, hogy végül is a karrierista, üresfejű, hazájukat áruba bocsátó technokratákhoz, a globalista, birodalmi hatalomhoz (akkor a Szovjetunió), e kommunista, neomarxista társasághoz csatlakozott? Én leszek az utolsó, aki követ vet rá, hiszen alulról jött és a nélkülözésből ki akart jönni s karrierhez, a meggazdagodáshoz csak egyetlen út vezetett, a párthoz, a Magyar Szocialista Munkáspárthoz való csatlakozás (a későbbi MSZP-hez).

De akkor már ennek a pártnak a morálja, a szavahihetősége a romokban hevert, a szétbomlás előtt állt. Hová tűnt az úgynevezett tiszta kommunista eszme? Persze tudjuk, hogy az tiszta sohasem volt, inkább vérrel áztatott, mert a kommunizmus születése pillanatában, az 1919-es Tanácsköztársaságtól kezdve a terrorra, a rombolásra és a zabrálásra épült. Ahhoz az MSZMP-nek azért volt ereje 1989 táján, hogy az egykori több millió ember magántulajdonait, az 1945 után államosított vagyonokat, földeket a rendszerváltás idején ismét újra privatizálják – keleti rabló-eltulajdonolás – és maguknak, elvtársaik kezére játsszák fillérekért. Na ebbe a buliba került Gyurcsány Ferenc, a KISZ Központi Bizottságának egyik vezetője. Innen már csak a második feleség, Dobrev Klára kellett, a valódi gyűlölet kosár – Apró Piroska anyukával, Apró Antal unokájaként, Apró, Kádár János hűséges nagyhatalmú cimborájaként–, hogy Feri vágyainak megvalósítását a legfőbb hatalomba repítse. Gyászos miniszterelnöki tevékenységét ismerjük: hazaárulását a kettős állampolgárság elleni akcióival, a magyar-magyar elleni gyűlölet keltésével, avagy a 2006 október 23-ai rendőrterror levezénylésével, nem beszélve a nemzeti, stratégiai vagyon áron aluli külföldi kezekbe való átjátszásával, s a gazdasági csődbe taszított ország megnyomorításával, a migráns és háború pártiságával. Ez volt ő, így ismertük meg az elmúlt két évtizedben.”