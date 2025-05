Dobrev Klára bejelentette, miután elválnak és Gyurcsány lemondott mindenről: Eljött az én időm! (VIDEÓ)

A bejelentkezésben először az elmúlt hónapokról beszélt, amelyek alatt a „poklok poklát” élte át, de erősnek kellett és kell maradnia a gyerekei és a rá számító közösség miatt.

Leszögezte, a magyar baloldal történetében most új korszak nyílik, hiszen most, Gyurcsány exfeleségével egyszer s mindenkorra vége a gyurcsányozásnak. Azt is mondta, hogy nem hisz az egyformaságban, és bár mindenben mást gondol, mint Orbán Viktor és sok mindenben, mint Magyar Péter, ő az „odafordulásban” hisz. Baloldaliként nem fogadja el a világ igazságtalanságait sem, hanem a társaival együtt a változásban látja a lehetőséget.

„Ott leszek a Pride-on idén is, nem ijedek meg a plakátkampánytól és Ukrajnáról sem fog változni a véleményem”

– tette hozzá némileg a fentivel némileg ellentmondásban, majd kitért a Tisza Párt „nincs jobb és nincs bal, csak magyar” mottójára. Dobrev szerint ez szépen cseng, de hazugság.

„A baloldal igenis létezik. Nem fog előfordulni, hogy Magyarországon ne legyen erős, baloldali képviselete a magyar embereknek. Azért vagyok itt, hogy a baloldal ott legyen 2026 után a parlamentben, és meghatározó erő legyen az Orbán utáni Magyarország alakításában. Baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs új országgyűlés. De a jobboldal nélkül sincs, kellenek az orbáni világot leváltani akaró jobboldaliak is” – összegezte végül.

Nyitókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció képviselője részt vesz az európai parlamenti választásokra felkészítő vitán a budapesti Kongresszusi Központban 2024. május 17-én.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP