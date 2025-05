Budapest felkészül – rövidesen kezdődik Hadházy Ákosék szokásos tüntetése

Immár több mit két hónapja a kedd délután általában egyet jelent azzal Budapesten, hogy „bedugul” a város a Hadházy Ákos független parlamenti képviselő nevéhez köthető Pride-melletti tüntetések miatt.

A politikus május 27-én, kedden egy Facebook-bejegyzésben tudatta, hogy a demonstráció nem marad el: ismét a Ferenciek terére várja a szimpatizánsait. Bejegyzésében úgy fogalmazott, „ma is a rendszerrel legelégedetlenebb rendőrök érkeztek legelőbb”. Hadházy hozzátette, hogy most is

békésen, de elszántan követeljük a putyini kottából írt törvények visszavonását”.

A képviselő ezzel vélhetően arra utalt, hogy az átláthatósági törvényjavaslat ellen is felemelik majd a hangjukat. Bár a posztjából az nem derült ki, hogy a megmozduláson lesznek-e felszólalók vagy egyéb közreműködők.

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

