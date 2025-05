Besült a nagy lejáratókampány: egy kamucsoportból támadják a Harcosok Klubját

A lejárató tartalmak viszont olyan kamucsoportból származnak, amit egy idén létrehozott, Mámori Attila nevű, egyetlen ismerőssel rendelkező, és a lopott profilképet használó „Facebook-felhasználó” hozott létre még márciusban, eredetileg 400 nap néven.

A profilképét ráadásul a Pinterest nevű oldalról lopta az illető.

Ráadásul a Mámori Attila néven futó adminisztrátor tevékenysége legelején ironikusan még arról is posztolt, hogy ezt az egészet a Fidesz ellen találta ki, de mindezt úgy adta elő, mintha felsőbb utasításra csinálta volna.

A csoportnak ezután egyre több TISZA-szimpatizáns is tagja lett. Feltehetően ekkor kezdte el a Mámori név mögött álló felhasználó átalakítani a tervet és hiteltelenítő akcióként felhasználni a nagyjából kétezer fős csoportot.

Az immár Harcosok Klubja névre átkeresztelt csoportba került be Mámori újabb, azóta futótűzként terjedő tartalmú posztja a napokban, amelyben a nyereményjátékról és toborzásról írt.



Ezt osztogatják azóta lelkesen a tiszások is, „bizonyítékként” emlegetve. Egymás után posztolgatják – TISZA pártlogós profilképes oldalaikon – azt a belsős utasításnak tűnő posztot, amely a már említett kamu Facebook-csoportból származik. Íme egy „jól értesült” Magyar Péter követő:

További érdekesség, hogy az ügy kipattanása óta mind a Mámori Attila nevű álprofilt, mind pedig a kamucsoportot eltüntették a közösségi oldalról. Még szerencse, hogy rendelkezésünkre álltak képernyőfotók.

Szintén kilóg a lóláb néhány másik tényezőnél is. A „Harcosok Kódexe” esetében például Menczer Tamás 2021-es aláírását másolták a készítők a dokumentumra, illetve egy olyan alapítványra hivatkoznak készíttetőként, amely 2018-ban már megszűnt. Ezek a tények persze nem zavarják a azokat a trollokat, akik vigyorgó fejekkel terjesztik tovább ész nélkül a közösségi oldalakon a ezt a dokumentumot is. Még az sem hatja meg őket, hogy már az ellenzéki 444 és a Telex is arról ír, mennyire hiteltelennek tűnik már első ránézésre is a dokumentum.