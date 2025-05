„Így megy ez a korrekt, PC haladároknál.

Egy szó, mint száz, szerintük csőd szélén áll az ország, elszegényedtek a magyarok, minden rossz. Mindezek mellett maguk a szerkesztők is rettenetesen nagy gondban lehetnek egy-egy ilyen műsor kialakítása során, mert most például beszámoltak az új magyar űrhajóssal kapcsolatos hírekről is. Itt tapintható volt az ellentmondás. Egy elszegényedett, csőd szélén álló ország, hogy a fenébe küldhet űrhajóst az űrbe? Úgy hidalták át a kínos helyzetet, hogy a tudósítást azzal a demagóg kérdéssel fejezték be, hogy vajon mennyi közpénzt emésztett fel a projekt.

Szóval nem lehet könnyű ennyi nagatívumot estéről estére összegyűjteni. Arról nem is beszélve, hogy ez a negatív attitűd a készítőkre van a legrosszabb hatással, mert az emberek, ahogy az adatok mutatják, egyre kevesebben kíváncsiak erre a parttalan hergelésre.”

