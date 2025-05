Megoldódott a kínos történet: az Országgyűlés elrendezte a Milák-ügyet

A Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezett törvénymódosítást Milák Kristóf döntése miatt. Mint ismert, a párizsi nyári olimpián egy arany- és egy ezüstérmet nyert világklasszis úszó a versenyt követően sem az olimpiai felkészülését segítő Virth Balázst, sem más korábbi trénerét sem nevezte meg edzőjeként.

Azonban a magyar törvények szerint az olimpiai bajnoki címet nyert sportolók mellett az olimpiai felkészülésben részt vett edzőknek is életjáradékot biztosít a magyar állam. Az edző személyét azonban a sportolónak kell megjelölnie. Mivel Milák senkit sem jelölt meg, hiába nyert érmeket az olimpián, ezek után kizárólag ő kap életjáradékot, edzői nem.

Most az Országgyűlés döntött a kérdésben: az olimpiai érmes edzője ezentúl 45 éves korától lesz jogosult járadékra. Eddig az edző akkor kapta meg a járadékot, ha olimpiai érmes tanítványa betöltötte a 35. évét, saját életkorától függetlenül.

Az is újdonság, hogy ha az olimpiai érmes nem tesz javaslatot az edző járadékára, a sportpolitikáért felelős miniszter, azaz a honvédelmi miniszter az edzői járadékot annak a személynek a javára állapítja meg, aki az érmest a járadékra jogosultságot megalapozó versenyt megelőzően közvetlenül, legalább egy évig folyamatosan felkészítette. Ez a szabály már a tavalyi párizsi olimpiára is vonatkozik.

Schmidt Ádám javaslatára a sportirányítás kezdeményezte a Sporttörvény módosítását, amelyet az Országgyűlés elfogadott, így ennek köszönhetően a párizsi játékok után kialakult helyzet is megnyugtató módon rendeződhet. Schmidt Ádám személyesen közölte a hírt az ügyben érintett Virth Balázs úszóedzővel, akiről, ha a közigazgatási eljárás során megállapítást nyer, hogy Milák Kristóf az ő segítségével készült fel a párizsi olimpiára, a sportot felügyelő miniszter pótolhatja a sportoló hiányzó nyilatkozatát, így Virth Balázs jogosulttá válhat az életjáradékra – tájékoztatta a sportállamtitkárság az MTI-t.

„Már az olimpia után is jeleztük, hogy be kell avatkoznunk annak érdekében, hogy senkivel ne fordulhasson elő hasonló eset. Nagyon örülök, hogy az Országgyűlés támogatta a módosító javaslatunkat. Természetesen a jövőben is

a sportoló jelölheti meg az edzőjét, azonban, ha ezt elmulasztja, akkor a törvénymódosítás értelmében a mindenkori sportpolitikáért felelős miniszter egy közigazgatási eljárás keretében jelölheti ki azt a szakembert, aki felkészítette a sportolót”

– hangsúlyozta a sportállamtitkár.

Schmidt Ádám kiemelte, bízik abban, hogy az elfogadott törvénymódosításnak köszönhetően elkerülhetők lesznek az edzőket hátrányosan érintő, méltánytalan helyzetek.

„Ezúton is szeretnék köszönetet mondani államtitkár úrnak és mindenkinek, aki az ügyben segített, hogy megoldást találtak a problémára” – reagált a hírre Virth Balázs.