Az egyik vádlott szerint minden igaz a szocialista politikusok megvesztegetéséről a zugló parkolási ügyben

Teríti a lapokat a volt ügyvezető

Pénteken a negyedrendű vádlott Sz. Zoltán, a SIS Parking Kft. cég egykori ügyvezetője került sorra, aki ugyanakkor nem tett vallomást. Korábbi nyilatkozatában azonban

teljesen alátámasztotta a vádakat, miszerint Fuzik egyeztetett a két politikussal, akik ígéretet tettek arra, hogy ellentételezés fejében segítik, hogy a cég nyerje a pályázatot.

A szocialista politikusok a nyereségből pénzt kértek. A kifizetésekről, a havi pénzátadásokról Fuzik rendszeresen beszámolt Sz. Zoltánnak.

A negyedrendű vádlott azt is megerősítette, hogy Jelen Tamás, a Fidesz akkori választókerületi elnöke is tudomást szerzett az üzletről, és neki is rendszeresen fizettek kenőpénzt.

Sz. Zoltán a vád másik száláról, az újbudai parkolási rendszerről is nyilatkozott, amelynél ugyanaz zajlott, mint Zuglóban. A XI. kerületben B. László városüzemeltetési igazgatónak kellett fizetni. Ő havi négymilliót kapott Fuziktól havonta, majd ezt később 5,5 millióra akarta emelni, de a SIS ebbe már nem ment bele. Végül abban állapodtak meg, hogy összesen 15 milliót adnak egy összegben az igazgatónak.

A negyedrendű vádlott ezt is alátámasztotta, azaz hogy tudomása szerint a SIS rendszeres kenőpénzt fizetett B. Lászlónak.

A felolvasott vallomásra Horváth Csaba úgy reagált, hogy Sz. Zoltánt nem ismerte, és megismételte, hogy nem kért és kapott tőle kenőpénzt, sem ahogy Fuziktól sem. A Fuzikkal való állandó kapcsolattartást a folyamatos kommunikációs kényszerrel magyarázta, mert mint vezető fővárosi ellenzéki politikusként mindig kellett olyan információt szereznie, amiben megszólalhat.