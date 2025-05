„Az ukrán beavatkozás nem érhetett meglepetésként senkit, hiszen már február 4-én Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság ülése után arra figyelmeztetett, hogy a nemzetbiztonsági bizottság tájékoztatást kapott a titkos­szolgálatoktól arra vonatkozóan, hogy a megszerzett információik szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít a magyar miniszterelnökkel szemben, amelynek megfogalmazott célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása és Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése. Az akkori tájékoztatás is már arról szólt, hogy ennek a műveletnek célja a sajtó segítségével, magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok megjelenítése, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására.

Három hónapot kellett várni és ma már mindenki számára világos lehet, hogy az akkori figyelmeztetés nem kitaláció volt, hanem igenis előre jelezte, mi várható. Ehhez pedig az kellett, hogy Magyar Péter bemutassa azt a hangfelvételt, amivel a kormányt akarta megbuktatni, de végül a Tiszát buktatta le. Múlt hét péntek este az ATV vendége voltam, nagyjából Magyar Péter távozása után érkeztem tíz perccel. Érződött a légkörön a döbbenet, ugyanis Magyar Péter ismét agresszívan, idegesen és zavartan viselkedett. Már ebből érződött, hogy Magyar Péter is tudta, a hangfelvétele és az ukrán titkosszolgálat akciója után nehéz tagadnia, hogy összejátszanak az ukránokkal.

De nézzük sorban az eseményeket. Ruszin-Szendi Romuluszról kiderült, hogy Szlava Ukrajini felkiáltásokkal zárta a NATO-üléseket vezérkari főnökként, az ukrán álláspontot képviselte a magyar helyett. Emiatt ki is kellett rúgni. Egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy neki kiváló ukrán kapcsolatai vannak, és a megfelelő pillanatban elő tudja szedni a szükséges telefonszámokat Ukrajába. Múlt csütörtökön Ruszin-Szendi Magyar Péterrel közösen egy hangfelvétellel igyekezett támadni a magyar haderő fejlesztését. Rá egy napra, azaz pénteken az ukrán titkosszolgálat egyértelmű diplomáciai támadásba lendült Magyarország ellen. Magyar Péter ebben a konfliktusban pedig nem Magyarország, hanem az ukrán álláspont oldalára helyezkedett.

A nemzetbiztonsági bizottság e heti ülése után már azt is tudni lehet, hogy az ukránok által május 9-én közzétett videó, amelyen két ember elfogása látható, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Magyarországnak kémkedtek, több mint egy hónappal ezelőtti történéseket mutat be. Magyarul már rég megtörténhetett a letartóztatás, ahhoz képest, amikor be is számoltak minderről az ukránok. Kocsis Máté ezért is mondta, hogy a jelek szerint összejátszottak az ukrán titkosszolgálatok a Tiszával, amelynek vezetője épp egy nappal azelőtt posztolt egy hangfelvételt, amelynek célja a magyar honvédség támadása volt. ”

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP