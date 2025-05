A Momentum már kizúgott az ellenzéki roncsderbiből, a többi párt még próbálkozik

Nem is kellett sok idő, meg is érkezett a reakció a párt részéről, azonban ahelyett, hogy kiálltak volna magukért és akár szembe is fordultak volna Fekete-Győr Andrással, gyorsan megértették korábbi pártelnökük szavait, hogy nem indulnak jövőre, így támogatva a TISZA Pártot. Bár a Momentum elnöksége támogatta a javaslatot, úgy tűnik azonban, hogy a frakció több tagja ezzel nem értett egyet, ugyanis a 9 főből álló frakciócsoport nem mindegyik tagja jelentette ki, hogy jövőre nem indul.

Egyelőre

akik biztosan kijelentették: nem indulnak jövőre.

Egy másik nagy távozó is van, Hajnal Miklós a Momentum hegyvidéki politikusa, miután Magyar Péter bejelentette, hogy a XII. kerületben indul, elárulta, nem áll ki a TISZA Párt elnöke ellen, így jövőre biztosan nem indul el a 3-as számú választókerületben az országgyűlési választáson. Mint ismert, három éve ebben a választókerületben győzött Hajnal. A Demokratikus Koalíció bejelentette, Gréczy Zsoltot indítja a régióban, őket nem befolyásolja Magyar Péter indulása, megmérettetik magukat vele szemben. Arról egyelőre nincs információ, Hajnal Miklós más választókerületben elindul-e.

Körkérdést küldtünk az ellenzéki pártoknak, mit szólnak a Momentum döntéséhez, ők hogy látják, van-e értelme elindulni jövőre és hogyan döntöttek. Levelet kapott tőlünk az MSZP, az LMP, a Jobbik és a Mi Hazánk is, csak a Jobbik és a Mi Hazánk volt az, amelyik válaszolt is.

Előbbi azt írta, a Jobbik Magyarországért Mozgalom önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson és mind a 106 választókerületben indít egyéni jelöltet.

A mai napon Heves vármegye 2-es számú választókörzetében mutatjuk be a jelöltünket Gyöngyösön, 11 órakor”

– küldték a válaszadás napján, azóta ki is derült, hogy ez a jelöltjük nem más, mint Dudás Róbert, a párt eddigi országgyűlési képviselője.

Szűkszavúan reagált a Mi Hazánk is, a párt határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, felmerült-e náluk, hogy a Momentumhoz hasonlóan tesznek és nem indulnak el 2026-ban. Arra a kérdésre, hogy a Mi Hazánk hogyan értékeli a Momentum döntését, azt írták:

semmi meglepő nincs a döntésükben, a globalista érdekeket szolgálják most is, ezért beálltak a Tisza mögé.

