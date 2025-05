Ki gondolta volna, hogy Georges Rutaganda gondolatvilága pont Magyarországon – ráadásul a korszellemnek és az aktuális divatnak megfelelően „nemváltóként” – reinkarnálódik majd egy kellemes májusi napon az Úr 2025. esztendejében?

Elsőre érthetetlen a felütés? Semmi gond, mindjárt minden a helyére kerül.

Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda az Interhamwe nevű hutu milícia egyik vezetője volt az 1994-es ruandai népirtás idején; ebbéli szerepe miatt az ICTR (az ENSZ égisze alatt üzemelő Ruandai Nemzetközi Törvényszék) életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte. Dicstelen élete benini börtönében ért véget 2010-ben, kilométeres bűnlajstromán pedig fellelhető az emberiesség elleni bűncselekmények szinte teljes spektruma,

a számos elem közül azonban ezúttal a népirtás felvezetésében és gondolati megalapozásában betöltött szerepe érdekes.

Közismert, hogy az alig száz napig tartó vérengzés során több százezer (egyes becslések szerint egymilliónál is több) tuszit és mérsékelt hutut mészároltak le radikális hutu milíciák. Sok gyilkosságot azonban egyszerű, felhergelt átlagemberek követtek el, akik a folyamatos indoktrináció hatására úgy érezték, hogy vélt vagy valós személyes sérelmeikre adott megfelelő és arányos válaszreakció, ha bozótvágóikat elővéve átmennek a szomszédba és lekaszabolnak mindenkit. A borzalmak előkészítésében kiemelkedően fontos szerepet töltött be a – később „Radio Genocide" névvel is illetett – Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), ahol Rutaganda gyakori vendég volt.

Az RTLM-et a kilencvenes évek elején alapították az állami médiával kritikus hutu csoportok innovatív, nyugati stílusú, fiatalokat célzó új médiumként, amellyel elsőként tudták hatékonyan elérni a vidéki, jellemzően mezőgazdaságból élő lakosságot.

Az RTLM-en hangzott el az a – nem túl szofisztikált, nehezen félreérhető – felhívás, miszerint eljött az ideje a magas fák kivágásának (abattez tous les grands arbres!) Mivel a helyi köznyelv az alacsony termetű hutuknál kissé magasabb tuszikat illette a „grand arbre” jelzővel, mindenki rögtön tudta, hogy ez az „itt és most mindent lehet” – perceken belül el is szabadult a pokol annak rendje s módja szerint. A Hotel Ruanda című filmben Rutaganda hangján örökítették meg mindezt (0:45-től érdemes figyelni Don Cheadle tekintetét is, ahogy egyből tudja, miről van szó – innen emlékezhetnek néhányan az it’s time to cut down the tall trees! fordulatra).

A „rejtsük üzenetünket botanikai hasonlatok mögé” taktika bemutatása után forduljunk rá aktuális témánkra. Mivel nem tartozom a közösséginek hazudott média fogyasztói közé, csak Ceglédi Zoltán itt szemlézett utánközlésének köszönhetően értesültem Rutaganda úr gondolatvilágának tisztelettel és szabadsággal példásan átszőtt, furcsa feltámadásáról.