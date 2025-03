Na jó – az O1G-ző bajszosszarozók ne csodálkozzanak felemelt mutatóujjal, mikor az inga visszaleng!

Érdekes adalék továbbá, hogy Rózsa professzor írása – legalábbis végkövetkeztetését és üzenetét tekintve – a Magyar Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 2013-as és 2019-es felhívásával azonosnak tekinthető. Valamiért mindig mindenki úgy érzi: a másik dehumanizál. Korniss Mihály örökbecsűjét (pláne kontextussal kiegészítve) talán olcsó is lenne részleteiben ezügyben felhozni, így megelégszem a felvillantással.

A Blöff című Guy Ritchie-mozi végén, az Alan Ford remek alakítása által megformált Brick Top nevű karakter sors- és meglepetésszerű halála előtt közvetlenül az alábbi lakonikus bölcsesség hangzik el: „for every action, there is a reaction; and a pikey reaction… is quite a f*ckin’ thing” (az angolt nem bíró olvasóink számára fordítóprogram használatát javasolnám). Egy árnyalattal szofisztikáltabb megfogalmazásban:

a kölcsönhatás szabályszerűségei nem csupán Newton III. törvényében és a fizikában általában, hanem az (egyéni és közösségi) interperszonális kapcsolatokban is érvényesek.

Rózsa professzor szerint „[a]z olvasó talán még sosem látott ennyi visszataszító, undorító kifejezést egyetlen írásban összegezve, és sajnálom is, hogy ezt most így egyben, logikus rendbe szedve kellett áttekintenie.” Legmélyebb tisztelettel: amennyiben az olvasó nem egy kő alatt töltötte az elmúlt másfél-két (három? négy?) évtizedet, hát bizony látott, méghozzá sokat és folytatólagosan – a logikus rendbe szedés pedig mintha kissé féloldalasra sikeredett volna.

Távolról sem a teljesség igényével idézzünk fel néhány vonatkozó példát a mögöttünk hagyott évek elméletéből és gyakorlatából. Itt van például az internetes népművészet szabadságalapú, tiszteletet sugárzó alkotása, valamint annak stilisztikai elemzése,

ahol még a látszólag a primitívség ellenében érvelő szerző lényegi állítása is az, hogy a köztársasági elnökön „valóban nincs mit tisztelni”,

a salakanyag-neologizmus mellett lándzsát törő apológiáról pedig igazán érdekes lenne hallani Rózsa professzor nevezéktani véleményét, undorpropagandaügyileg mintegy.

Megtudhatjuk azt is, hogy ritmikai telitalálatról van szó, valamint hogy a varangykirály megragadhat a népnyelvben és alternatívát nyújthat. Höhöhö, szilvuplé, a varangy bizonyára legalább olyan cuki, mint a koala meg a bébifóka, így nincs itt semmi látnivaló, dehumanizációnak meg egyensen írmagja sincs. Valamirevaló szalmabáb felépítése előtt érdemes lehet tájékozódni az anyalapnál is, hogy amikor az ingamozgás törvényszerűségeinek megfelelően megérkezik az ellenhatás,