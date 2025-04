Viszlát, szivárványos táskák! – az IKEA leállítja az LMBTQ színeiben pompázó táskák gyártását

„Gyorsan alkalmazkodnak az új trendhez…” – írta Facebook-oldalán Skrabski Fruzsina, aki egy IKEA-ban készült fotót is megosztott bejegyzésében. A fotón egy LMBTQ színeiben pompázó táska látható, amelyhez a következőket írták a vásárlók tájékoztatására:

„Utolsó lehetőség, hogy megvásárold. Ezt a terméket már nem gyártjuk”.

Multik sem kérnek a Pride-ból

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az IKEA 2023-ban és 2024-ben egyaránt részt vett a felvonuláson, de korábban saját kampányt is indított az elfogadás jegyében „A szeretet otthon kezdődik” címmel. A svéd áruház ráadásul néhány éve jellegzetes kék bevásárlótáskáit is szivárványosra cserélte az elfogadás jegyében.