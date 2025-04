Már a multik sem kérnek a budapesti Pride-ból

A HVG a Szikra Mozgalomhoz hasonlóan nemrég megkereste azokat a hazai multinacionális vállalatokat, melyek az elmúlt években kiálltak az LMBTQ-közösségek mellett. A lap arra volt kíváncsi, hogy a cégek hogyan értékelik a Pride betiltását,

de a legtöbb helyről még választ sem kaptak.

Többek között megkeresték az IKEA-t is, amely 2023-ban és 2024-ben egyaránt részt vett a felvonuláson, de korábban saját kampányt is indított az elfogadás jegyében „A szeretet otthon kezdődik” címmel. A svéd áruház ráadásul néhány éve jellegzetes kék bevásárlótáskáit is szivárványosra cserélte az elfogadás jegyében.

A lap megkeresésére azt a választ adták, jelenleg azon dolgoznak, hogy megértsék, miként befolyásolja a törvény a közelgő Pride Felvonulást, amely idén júniusra van tervezve. Eva Malá Beluská, az IKEA csehországi, szlovákiai és magyarországi People & Culture vezetője továbbá úgy fogalmazott, „az IKEA-nál hiszünk abban, hogy hűnek kell maradnunk értékeinkhez. Olyan biztonságos és tiszteletteljes környezet megteremtésére törekszünk, ahol mindenki önmaga lehet és kifejezheti egyéniségét, szexuális irányultságától függetlenül”.

Továbbra is erőteljesen támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást,

és minden munkatársunk számára egyenlő lehetőségeket és juttatásokat biztosítunk Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában” – idézte a HVG.

Az „úttörők” sem kívántak nyilatkozni

Megjegyezték, hogy a német Bosch szintén állandó résztvevője volt az elmúlt évek Budapest Pride-jainak, valamint rendszeresen szerveztek saját sokszínűségi napokat is. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az anyavállalat kommunikációjának is fontos része az LMBT+ közösség melletti kiállás, 2012 óta pedig még egy olyan hálózatuk is létezik, amely a cég szexuális kisebbségekhez tartozó munkavállalóit tömöríti egyben. A lap megkeresésére ugyanakkor a Bosch közölte, hogy

foglalkoznak a kérdéssel, de egyelőre nem szeretnének a témában nyilatkozni.

De mint kiderült, a a Morgan Stanley is hasonló választ adott.

Az összeállításban ismertették a Yettel álláspontját is. Mint írták, a kommunikációs cég ugyan nem vett részt az elmúlt évek felvonulásain, de anyavállalata 2023-ban és 2024-ben is közreműködött az európai telekommunikációs cégek közös, a Pride alkalmából szervezett kiállásában.

A HVG kérdésére azt válaszolták, „a Yettel Magyarország elkötelezett az egyén szabadságának tiszteletben tartása mellett, és tevékenységét a működése elmúlt több mint 30 évének szellemében folytatja”. A Pride betiltásával kapcsolatban ugyanakkor a cég közölte, nem kívánnak állást foglalni. „Úgy tapasztaltuk, hogy a magyar közéletben politikai vita bontakozott ki ebben a témában. Ennek fényében szeretnénk hangsúlyozni, hogy társaságunk a korábbi gyakorlatának megfelelően továbbra sem foglal állást politikai kérdésekben” – idézték a cég válaszlevelét.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

***