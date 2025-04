Újra zebraügyben fordultak Orbán Viktorhoz: az okoszebrák is terítékre kerültek

Orbán Viktor miniszterelnök segítségét kérte Galba-Deák Ádám, a Szolidaritás Mozgalom alelnöke az M1 műsorában.

A politikus elmondta, hogy szervezetük már évek óta harcol, hogy elfogadják a Zebraminimum programjukat. Ennek célja, hogy nullára csökkentsék a gyalogos átkelő helyeken történő balesetek számát. A szervezet alelnöke elmondta, a legrosszabb helyzet éppen az ellenzéki vezetésű Budapesten tapasztalható.

Ezért a szervezet azon kívül, hogy tovább ostromolja az ellenzéki vezetésű közgyűlést, immáron közvetlenül Orbán Viktorhoz fordul

– jelentette be.

A program részeként részeként többek között okoszebrák telepítését is javasolják, amelyek LED-es fényjelzéssel figyelmeztetik a járművezetőket a közeledő gyalogosokra. Emellett a GPS-alapú zebraelőrejelző rendszerek bevezetését is szorgalmazzák, amelyek a navigációs rendszereken keresztül előre jelezhetik a sofőröknek a veszélyes átkelőhelyeket. A javaslatok között szerepel továbbá a zebrák erősebb megvilágítása, az átkelőhelyek egyértelműbb felfestése, valamint sebességcsökkentő intézkedések bevezetése is – olvasható a Szolidaritás honlapján.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala