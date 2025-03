Vége a találgatásoknak: így hívják a zebrát, akit Orbán Viktor örökbe fogadott!

„Csodálatos az állása, nagyon szép a testfelépítése” – mesélte örömmel Gáspár Győző. Bár a hét elején még szó volt róla, hogy esetleg Orbán Viktor és Győzike közösen nevezi el az állatot, Romy maradt, hiszen ezen a néven került be az országba.

A portál megemlíti, hogy Orbán Viktornak így most már hivatalosan is van egy zebrája, az állatkertbe látogatók is tudni fogják, melyik zebrának az örökbefogadója, mert jövő héten egy kis tábla is ki fog majd kerülni a karámjához, hogy ő az ország miniszterelnökének örökbefogadott zebrája