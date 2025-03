Itt vannak a zebrák: közülük választhat Orbán Viktor (GALÉRIA)

2025. március 26. 07:06

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy örökbe fogadna egy zebrát, és most az is kiderült, melyik öt állat közül választhat.

2025. március 26. 07:06

Ahogy lapunk korábban megírta, Orbán Viktor miniszterelnök március 24-én bejelentette, hogy örökbe kíván fogadni egy zebrát a Fővárosi Állat- és Növénykertből. A miniszterelnök hivatalos levélben kérte az intézmény segítségét az örökbefogadáshoz, és közösségi oldalán pedig megkérdezte követőit, milyen nevet adjanak az állatnak. Az örökbe fogadható állatokról egy listát tett közzé a honlapjára az Alapítvány a Budapesti Állatokért. Ennek alapján a miniszterelnök az alábbi öt állat közül választhat: Romy, Tina, Zucchero, Zuhara és Zuri.

Orbán Viktor és a zebrák

Nyitóképünk illusztráció: Orlando SIERRA / AFP ***

