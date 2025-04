Rendkívül bőkezűen bánik a kormánykritikus hazai civil szervezetekkel az Unió

Tételesen be is mutattuk, hogy kilenc ngo – az Amnesty International Magyarországtól kezdve a Háttér Társaságon keresztül a K-Monitorig – mire és mennyi támogatást kapott.

Mai cikkünkben folytatjuk az adatok bemutatását. Azt érdemes tudni, hogy a különböző nem-kormányzati entitások számára elérhető uniós források legnagyobb részének, mintegy 80 százalékának az irányítását a tagállamok végzik. A fennmaradó rész odaítéléséről az Európai Bizottság és más uniós szervek döntenek.

Ezeknél az úgynevezett közvetlen irányítású forrásoknál az EB közvetlenül felelős a program végrehajtásának valamennyi lépéséért, és ezeket a pénzeket különböző tematikus szakpolitikai területeken létrehozott pénzügyi alapok terhére fizetik ki. Ezeknek az alapoknak a kezelését a Bizottságon belül eltérő szervezeti egységek látják el. Az egyes pénzügyi alapok és az azokat kezelő szervezeti egységek transzparenciakritériumai változók.

Mely magyarországi nem-kormányzati entitások kaptak támogatást?

1., Közép-Európai Egyetem (CEU): legalább 50 millió 192 ezer euró

A CEU százharminckettő támogatási projektben vett, illetve vesz részt, harmincnyolcban koordinátorként, kilencvennégyben kedvezményezettként. A projektek legnagyobb arányban az elmúlt öt évben valósultak meg.

A legtöbb pénzt – 7 millió 146 ezer 519 eurót a Constructing Social Minds: Coordination, Communication, and Cultural Transmission című projektre kapta, ezt követi a Dynamics and Structure of Networks 2 millió 850 ezer 746 euróval, ettől nem sokkal marad el a Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good elnevezésű projekt, amelyre 2 millió 390 ezer 871 euró érkezett.

2., Eötvös Károly Közpolitikai Intézet: legalább 165 ezer 769 euró

Az Intézet két támogatási projekt kedvezményezettje volt.

a., The Privacy and Security Mirrors: „Towards a European framework for integrated decision making” (2015. júliusban zárult, legalább 165 ezer 769 euró , FP7) – 60 782 euró

b., Increasing Resilience in Surveillance Societies (2015. januárban zárult, kedvezményezett, FP7) – 104 ezer 987 euró

3., Republikon Intézet: legalább 1 millió 564 ezer 207 euró

Az intézet tíz támogatási projektben vett, illetve vesz részt, kilencben koordinátorként, egyben kedvezményezettként.

a., Combat Anti-Semitism in Central Europe (2021. júniusban zárult, kedvezményezett, REC) – 29 ezer 117,70 euró

b., European values for conscious choice (2022. decemberben zárult, koordinátor, CERV) – 150 ezer 440 euró

c., What next? – Debate for Europe future (2023. decemberben zárult, koordinátor, CERV) – 150 ezer 440 euró

d., Building on the Values of the European Union (2024. decemberében zárult, koordinátor, CERV) – 150 ezer 440,00 euró

e., For the European Identity (2025. decemberében zárul, koordinátor, CERV) – az adatbázis hiányos

f., A további öt, EFC terhére megvalósuló projektre vonatkozó adatok hiányosak.

g., Strengthening the Values of the European Union (CERV, 2025 decemberében jár le) – 150 440,00 euró

Az FTS adatai alapján az Európai Bizottság egyik ügynöksége részéről 2011-ben 149 ezer 789, 2012-ben 117 ezer, 2015-ben 140 ezer , 2018-ban 131 ezer 635, 2019-ben 131 ezer 635, 2020-ban 131 ezer 635, 2021-ben 131 ezer 635 euró támogatásban részesült.

4., Magyar Jeti Zrt. (a 444 kiadója): legalább 1 millió 8 ezer 680 euró

A cég három támogatási projektben vett, illetve vesz részt, egyben koordinátorként, kettőben kedvezményezettként.

a., EDMO Hungarian hub against disinformation (2025. júniusban zárul, kedvezményezett /a Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság koordinációja mellett, valamint a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. és az Idea Alapítvány részvételével/, DIGITAL) – 405 904,50 euró

b., WE produce PODcasts. Cross-border Collaborative Podcast Productions (2025. augusztusban zárul, kedvezményezett, CREA2027) – 100 853,92 euró

c., The Eastern Frontier Initiative (2025. augusztusban zárul, koordinátor, CREA2027) – 316 600,16 euró

Az FTS adatai alapján az Európai Bizottság egyik főigazgatósága részéről 2022 és 2023 között 54 ezer 710 euró, valamint 2021 és 2023 között 130 ezer 611 euró összegű támogatásban részesült.

5., Mérték Médiaelemző Műhely: legalább 389 ezer 229 euró

A közhasznú nonprofit kft. négy támogatási projektben vett, illetve vesz részt kedvezményezettként.

a., The importance of appearances: How suspects and accused persons are presented in the courtroom, in public and in the media (2019. júniusban zárult, kedvezményezett /a Magyar Helsinki Bizottság koordinációja mellett/, JUST) – 5 ezer 986 euró

b., EDMO Hungarian hub against disinformation (2025. júniusban zárul, kedvezményezett /a Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság koordinációja mellett/, DIGITAL) – 162 ezer 907 euró

c., Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape (2024. februárban zárul, kedvezményezett, HORIZON2020) – 91 ezer 900 euró

d., Local Innovative Media in Europe Network (CREA, 2026 novemberében zárul) – 128 ezer 436,21 euró

6., Idea Alapítvány: legalább 132 ezer 332 euró

Az alapítvány egy támogatási projektben vesz részt kedvezményezettként.

a., EDMO Hungarian hub against disinformation (2025. júniusban zárul, kedvezményezett /a Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság koordinációja mellett/, DIGITAL) – 132 ezer 332 euró

7., Political Capital: legalább 788 ezer 905 euró

A cég hét támogatási projektben vett, illetve vesz részt, egyben koordinátorként és hatban kedvezményezettként.

a., Building tOlerance, uNderstanding and Dialogue across communities (2025. januárban zárult, kedvezményezett, CERV) – 51 ezer 747 euró

b., Countering Hate Speech and Hurtful Speech against Diversity: Roma, LGBTIQ, Jewish and Migrant Communities (2024. márciusban zárult, kedvezményezett /a RGDTS Roma Gadje Párbeszéd az Önkéntes Szolgálat Által Nonprofit Kft. koordinációja és a Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány, valamint a Szivárvány Misszió Alapítvány részvétele mellett/, CERV) – 30 ezer 527 euró

c., Threat Observatory for Monitoring and Countering AnTisemitism and Antigypsyism in Central and Eastern Europe (2026. májusban zárul, kedvezményezett, CERV) – 79 ezer 11 euró

d., EDMO Hungarian hub against disinformation (2025. júniusban zárul, koorinátor, DIGITAL) – 312 ezer 976 euró

e., DO ONE BRAVE THING (2021. májusban zárult, kedvezményezett, ISFP) – 82 ezer 64 euró

f., European Platform against Polarisation and Radicalisation: Practical tools for front-line practitioners (2021. szeptemberben zárult, kedvezményezett, ISFP) – 40 ezer 397 euró

g., Cooperative Harmonized Action Model to stop Polarisation in Our Nations (2021. júniusban zárult, kedvezményezett, ISFP) – 62 ezer 402 euró

h., YOUth Debunking the gendered Arguments of far-Right Extremism (Horizon, 2028. januárjáig tart) – 129 ezer 781,25 euró

8., Atlatszo.hu: legalább 33 ezer 116,44 euró

Program: ISFP, Widely Expanding Anonymous Tipping Technology Deployment, Operation, and Trustworthiness to Combat Corruption in Eastern and Southern Europe, a projekt 2019. február 1-jétől – 2021. január 31-ig tartott. Összes uniós hozzájárulás a programhoz: 499 ezer 979,11 euró, ebből az Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.kapott: 33 ezer 116,44 eurót.





Nyitóképünk: Mandiner-infografika