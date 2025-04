Rácz András próbálja menteni a menthetetlent

„(...) 2) Az eljárás elindításáról a Bizottság dönt, amit a tagállamok (!) kormányainak képviselőiből álló Tanácsnak jóvá kell hagynia. Az Európai Parlamentnek a folyamatban csak véleményezési szerepe van, döntési jogköre nincs. Ergo, az, hogy Kollár Kinga, mint egyéni EP képviselő mit mond és mit nem, tartalmilag kb. irreleváns lenne még akkor is, ha az eljárás elindulásakor már az EP-ben lett volna (nem volt, lásd később). EU-s intézményi szempontból lényegében mindegy, hogy egy egyéni Európai Parlament képviselő mit mond a jogállamisági eljárásról. (...)

7) Kollár Kinga, mint egyéni EP képviselő nyilatkozott, nem pedig mint a Tisza Párt EP képviselőcsoportjának nevében és főleg a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt nevű politikai csoport (ez a frakciók neve az EP-ben) nevében. Egyénileg mondott valamit egy szakértői meghallgatáson, semmi több. Az egyes egyéni képviselők jelentőségét nem érdemes túlbecsülni – ami egyébként jó is, mert így a Deutsch Tamás-szerű figurák is csak korlátozottan képesek károkat okozni.”

Ez Rácz András bejegyzésének részlete, amelyben azt a képtelen érvet hozza, hogy Kollár Kinga „csak” egyéni képviselőként szólalt meg, tehát amit mondott, az lényegében irreleváns.

Vagyis Rácz gyakorlatilag azzal mentegeti a Tiszát, hogy szerintük Kollár Kinga annyira jelentéktelen, hogy amit mondott, az sem számít.