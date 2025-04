„A rablópandúros gyerekjátékok között olyat is találtam, ahol a csapatkapitány súgja a résztvevők fülébe, ki lesz pandúr, ki lesz rabló. Most Lázár lett a pandúr. Nyilván kedve is volt hozzá: régen szúrja a szemét Rogánék regnálása. Egy interjúban kimondta: a kormányfő megkereste, hogy a miniszterségen túl is »vállaljon nagyobb politikai szerepet«.

Orbán csak jól járhat. Ha Lázárnak a pandúrkodással sikerül megfordítani a közhangulatot, jó. Ha közben elvérzik, mert rátámad egy-két célkeresztben lévő oligarcha (Lázár még Mészárost is megemlítette), még jobb: Orbán egyetlen fideszes riválisa gyengül meg.

Máris vannak jelei annak, hogy a pandúrkodás elakad. Emlékezzünk: Pesty László 2023 nyarán ugyanezt próbálgatta, csak a kullancsok helyett »a Fidesz testén élősködő orkokat« vádolta. Aztán se kullancs, se ork: a nagy leleplezésekre nem került sor, a »Tiszta kezek« néven indított web-oldala is eltűnt. A kezek jobbnak látták piszkosnak maradni.

Most ott tartunk, hogy Gulyás, majd maga Lázár is visszakozott. Az új változat szerint a »kullancsozás« Magyar Péterre utalt. Ami azt illeti, lehetne több fantáziájuk: a rosszul elsülő poloskázás után Orbán is ezt bírta kitalálni.

Csak találgathatunk. Talán a kipécézettek – Matolcsy vagy mások – visszazsaroltak. Vagy osztoztak a nagyobb főnökökkel a pénzen. Most a színpad csendes, a háttérben heves tárgyalások. De a pandúrjelmez már ott van az öltöztetőknél. Ha kicsit kiszellőztetik belőle a molyirtó szagát, szükség esetén bármelyik rablóra ráadhatják.”

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

