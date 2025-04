Pedig még csak szerda van: újabb Magyar Péter-támogatóról derült ki a sötét múltja

2025. április 16. 17:41

Méghozzá akkor el is ítélték Magyar Péterék támogatóját, sőt még kommandósokat is be kellett vetni az ügyben, amelyben akár több tízmilliós összegekről lehetett szó.

Strausz István Magyar Péterék szombati rendezvényén tűnt fel a Műegyetemnél. Ahogy azt azonban a Magyar Nemzet is megírta, a férfi nem csak látogatóként jelent meg, hiszen többek között a kiskunhalasi Tisza-sziget tagjaival támogatóként érkezett meg Magyar rendezvényére, ráadásul társaival tiszás kitűzőt viselt. Persze nem ő az egyetlen Tisza-támogató, akinek múltja és akár jelene kétes ügyekkel van tele.

Mint azt a lap cikkében tette nyilvánvalóvá, Strausz István ellen „2008-ban indult eljárás, többek között uzsorázás gyanújával”, sőt nemcsak bíróság elé állították, de garázdaság miatt bűnösnek találták a per során. Az alvilági nevén Kócosnak hívott férfit akkor egyébként testi sértés miatt vonták felelősségre, hiszen pofon vágott egy vállalkozót, akivel vitába keveredett. De többek között uzsorázás, zsarolás és más bűncselekmények gyanújával vették őrizetbe a férfit, kevéssel azután, hogy a szintén uzsorázásba keveredett Cépista nevű bűnözőt, vagyis M. Istvánt, 2008 augusztusában, kommandósok vitték el otthonából. A lap információi alapján elmondható, hogy a két férfi még a rendszerváltást követően építette ki uzsorázással foglalkozó hálózatát a kiskunhalasi alvilágban. A baráti egyetértés azonban nem tartott sokáig, hiszen a két banda 2008 nyarán összetűzésbe keveredett, ekkor a bűnözők kaszákkal, ásókkal, valamint számos fegyverrel (bozótvágó kés, bárd, gázpisztoly) estek egymásnak.

És ugyan tetteik miatt mindketten bíróság elé kerültek, ahogy M. István, úgy Strausz István is enyhe büntetéssel megúszta az ítéletet. Utóbbi csak két évet kapott. Akkoriban a helyi lapok utaltak rá, hogy az enyhe ítélet azzal is magyarázható, hogy a két vezér tetteiről szóló vallomását ismeretlen okból az ügy több sértettje is visszavonta a bíróságon. A Magyar Narancs pedig azt írta akkor, hogy „Kócos és Cépista rövid lejáratra és irreálisan magas kamatra adott kölcsön pénzt, majd azt, ha máshogy nem ment, nyomásgyakorlással követelte vissza, sikerrel”. A lap szerint a különböző eseteknél több milliós vagy éppen több tízmilliós összegekről lehetett szó. Nyitókép: Boris Roessler / DPA / AFP

