„»Még a Kádár-rendszerben sem övezte olyan megvetés az ország vezetőjét, mint amilyen ellenszenv kíséri Orbán Viktort« – mondta a műsorban a levitézlett humorista, majd azt is hozzátette, hogy a Fideszben pontosan látják, hogy mi a tétje a Tisza Párt feltűnésének: ha nem nyerik meg a választást, börtön vár rájuk.

Bizonyára ezt is a megbékélés jegyében mondta a művészúr.

– Nagy Bandó András azzal a bizonyos október 23-i beszédével végérvényesen kiiratkozott a komolyan vehető közéleti szereplők közül. Azóta minden megszólalása egy-egy vesszőfutás, szánalmas gyűlölködés. Érdemes egy pillanatra belenézni valamelyik videóba, amiben szerepel a Magyar Hangon csak azért, hogy mindenki számára világos legyen milyen is Nagy Bandó valódi arca.

Az összeszorított fog, mesterségesen visszafogott hangnem árulkodó, mint ahogy a gesztusai is. Magyar Péter feltűnésével új erőre kapott a benne lakozó féktelen gyűlölet, és most még utoljára megpróbálja, nekiveselkedik, nekidurálja magát, hátha most végre sikerül az általa gyűlölt Orbán Viktort végre leváltani. Rossz hírem van, nem fog sikerülni! A gyűlölet nem pálya – gondolta magában Felhévizy, de már lélekben az esti derbire gondolt.”