Márki-Zay: A Fidesz az esélyesebb a választáson, ettől nekem még dolgoznom kell a Tisza Párt sikeréért

Márki-Zay a beszélgetés során reményét fejezte ki, hogy Magyar Péter a kiábrándult fideszesek szavazataival fogja megnyerni a választást jövőre, amikor azonban az újságíró emlékeztette, hogy az az előbb még azt mondta, továbbra is a Fidesznek áll a zászló, a hódmezővásárhelyi városvezető közölte, reménykedni attól még lehet, ő marketingszakember, ezzel foglalkozott élete nagy részében, meg oktatta öt évig az egyetemen.

Azzal folytatta, több nagyságrendnyi versenyelőny van a Fidesz oldalán pénzben, médiában, törvénykezésben, a propaganda iszonyatos erővel dolgozik a Fidesz sikeréért, az pedig teljesen hamis képet fest a valóságról, ha a független lapokat az ellenzékhez sorolják, azok ugyanis nem utasításra működnek. Majd újra borongósra váltott, s közölte, most is pesszimista, ami az országos esélyeket illeti. A tavalyi uniós választáson a Mindenki Magyarországa Néppárttal ők is gyenge eredményt értek el – ebből viszont nem következik, hogy legyint mindenre és elbújik az országos politika elől.

Ebből pedig az következik, hogy neki most a Tisza győzelmén kell dolgoznia.

Márki-Zay szerint egyetlen megoldás van a választáson, amely bármiféle fideszes trükközés próbáját kiállja: ha a Tisza a körzetek többségében is népszerűbb lesz a Fidesznél, és lényegében csak a Tisza indul – egy-két helyen, ahol van esélyesebb ellenzéki, ott pedig azok. Akkor biztosan vége a Fidesz uralmának, feltéve, ha a kormánypárt nem csalja el a választást, amire nem venne mérget.

A polgármester úgy véli, minimum hat, de könnyen lehet, hogy nyolcnál is több körzetet nyert a Fidesz a következő választáson egyetlen tavaly decemberi módosítással, egy 106 körzetes választásnál pedig hat körzet irdatlan sok, a kétharmadot, vagy a többséget is jelentheti a kormánypárt számára.