„Wellor a tőle megszokott szarkasztikus stílusában ismét a diszkóbotrányáról elhíresült Magyar Péter viselt dolgait énekelte meg. A Tisza Párt narcisztikus elnöke nem először kapja meg a magáét az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő netzenésztől. Minden eddigi Wellor-dal könyörtelenül rávilágított Magyar botrányos ügyeire. Mint tudjuk, a Tisza Párt elnöke nagyon nem bírja a kritikát, és humora sincs, ezért rendre kiveri a biztosítékot nála a tűpontos kritika.

Az új Wellor-nótában sem lesz köszönet, hiszen most is érzékeny pontján trafálta telibe a netzenész a Tisza Párt elnökét és baráti közvélemény-kutatóját, Hann Endrét. Wellor, mint mindig, most sem finomkodott, Slim-fit Péter ezt sem teszi majd zsebre.”