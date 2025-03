„Wellor, mint mindig, most is éber volt és feldolgozta a Tisza Párt béna himnuszát. Szerepel benne Brüsszel Péter mellett Nagy Ervin, és természetesen Von der Leyen is feltűnik.

Ízelítőül néhány sor a Wellor-dalból:

»Menetelnek a tiszás hordák, ennél jobbat nem lopsz, Márk?

Kintről sok pénzt küldtek, legyenek klipek, béna nóták

Írjunk valami nemzetiset, azt szolgálom, aki jól fizet

Vége van már, Kicsi, a bűnösök megkapják majd a zárkát!«

(...) Ütős lett, mint mindig!

Figyelem! A dal videója is nagyon jól sikerült, érdemes végignézni az egész zenét, mert a végén egy szenzációs poénnal Magyarék szimbolikusan használt oroszlánja is elnyeri méltó jutalmát.”