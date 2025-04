Lázár nem pöcsölne a pedofilokkal, végezne velük

Az uniós források kapcsán a miniszter kiemelte, azért mondja Magyar Péter, hogy hazahozza az uniós forrásokat, mert ő az, aki miatt nem jönnek támogatások. Kitért arra, hogy jelenleg 50 százalék az esélye annak, hogy a jelenlegi kormány újrázni fog.

A normalitás kapcsán Lázár János fontosnak tartotta leszögezni, hogy az utóbbi időben nagyon sok problémával kerültek szemben, éppen ezért az utóbbi időben olyan törvényeket fogadtak el, ami mindenek fölött védi a gyermekek jogait. Lázár felidézte, hogy tavaly két politikustársuktól is meg kellett válniuk – utalva a pedofilbotrányra –, amikor Novák Katalin egykori köztársasági elnök, és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter is lemondani kényszerült. A tárcavezető szerint ez az ügy is megmutatta, a gyermekek védelme a legfontosabb.